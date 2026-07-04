Довгоочікувана прохолода з грозовим ударом: погода на 4 липня 2026

Синоптики попередили про шквали, град і жовтий рівень небезпеки в Україні 4 липня

Пекельна духота нарешті відступає, проте разом із прохолодою в Україну вривається небезпечний циклон

В Україні 4 липня радикально зміниться погода. Потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване зниження температури, яке супроводжуватиметься сильними зливами, градом та штормовим вітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За словами синоптиків, у суботу, 4 липня, погодні умови будуть одними з найнестабільніших за останній час. Так, через проходження холодного атмосферного фронту майже вся територія України опиниться під впливом активних атмосферних процесів.

Протягом доби під ударом стихії опиниться більшість областей. Особливо сильні дощі синоптики прогнозують у Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Уночі потужний грозовий фронт також накриє Черкащину, Одещину та Миколаївщину.

Крім того, у східних та південно-східних регіонах денні грози супроводжуватимуться локальним випадінням граду та небезпечними поривами вітру до 15–20 м/с.

Натомість західні області, а також Житомирщину та Вінниччину хвиля негоди практично омине. В цих регіонах день 4 червня мине без серйозних катаклізмів.

Оголошено жовтий рівень небезпеки

Український гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) майже по всій країні. Попередження стосується більшості областей, окрім західних, Житомирської та Вінницької.

Рятувальники попереджають, що через шквалистий вітер, блискавки та сильні зливи можливі тимчасові ускладнення в роботі енергетичних систем, будівельних майданчиків та комунальних підприємств. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними на дорогах через можливе раптове зниження видимості під час грози.

Україна розділиться на дві температурні зони

Останніми днями Україна переживала хвилю аномальної спеки, яка вже призвела до численних температурних рекордів. Лише 30 червня нові максимуми були зафіксовані одразу в 11 областях. Тепер ситуація почне змінюватися.

За прогнозом синоптиків, холодний атмосферний фронт поступово витіснить розпечене повітря на схід за межі України. Таким чином, уже вдень 4 липня в більшості областей температура знизиться до комфортних літніх показників.

Уночі температура повітря становитиме 13-18 градусів, удень – 21-26 градусів.

Найспекотніше, як і раніше, буде на півдні та сході країни, де вночі очікується 18-23 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градуса.

Прогноз погоди на 4 липня фото: Укргідрометцентр

Прогноз для Києва та Київщини

Для мешканців столичного регіону субота почнеться з шуму зливи. У ніч на 4 липня у Києві та області очікується сильний дощ із грозою, через що оголошено жовтий рівень небезпеки.

Стовпчики термометрів уночі покажуть 14-16 градусів, а вдень 22-24 градуси. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та 21-26 градусів удень.

Також очікуються дощ та гроза, через що для Києва і Київської області оголошено жовтий рівень небезпеки. Водночас уже вдень опади припиняться, а температура стане значно комфортнішою.

Метеорологи пояснюють, що нинішня зміна погоди пов'язана з проходженням активного холодного атмосферного фронту із Західної Європи. Саме він витісняє спекотне повітря африканського походження, яке майже тиждень утримувалося над Україною та спричинило численні температурні рекорди. Під час проходження фронту атмосферний тиск і вологість повітря помітно коливатимуться, а північно-західний вітер швидкістю 7–12 метрів за секунду приноситиме свіжіші повітряні маси.

Нагадаємо, 3 липня у Вишгороді сильна злива з градом за лічені хвилини затопила вулиці, перетворивши дороги на справжні річки. Рівень води був настільки високим, що автомобілі буквально пливли проїжджою частиною, а місцеві жителі публікують у мережі вражаючі кадри стихії.