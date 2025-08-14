Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

У народі 14 серпня відзначають Передсвято Успіння

14 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про глибокі релігійні традиції, а також пропонує привід для вшанування природи.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 14 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день каліграфії

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений мистецтву красивого письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів kalós (красиво) та grafí (писати), поєднує у собі письмо та образотворче мистецтво. Вона має різні стилі та традиції, які розвивалися у різних культурах, таких як західноєвропейська, азійська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Каліграфія – це мистецтво у письмовій формі. Сьогодні вона використовується у багатьох дизайнерських концепціях для реклами та просування, у тому числі завдяки передовим сучасним технологіям.

Всесвітній день ящірки

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято відзначається у всьому світі щорічно 14 серпня. Як виникла ідея святкувати цей день – невідомо. Подейкують, що ініціатором заснування свята була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів, які прагнули змінити погану думку суспільства про ящірок.

Ящірки – одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. На сьогодні відомо понад шість тисяч видів цих плазунів, майже всі ведуть наземний спосіб життя, деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою (морські ігуани). Ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами, кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса – 135 кг. Є і «карликові» види, які можна помістити на нігті великого пальця руки, наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,6 см та масою 0,2 г.

День зведення татуювання

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Нерідко татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.

Цей день був заснований компанією Astanza Laser, провідним інноватором у галузі лазерного видалення татуювань. День був заснований з метою підвищення обізнаності про можливості та переваги безпечного видалення татуювань за допомогою лазера.

Релігійні свята та їхня історія

Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

14 серпня у церковному календарі – перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Відбулося 27 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощей було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощей відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

Народні прикмети та традиції

У народі 14 серпня також відоме як «Теодосій Мокрий». Згідно з давніми повір'ями:

  • Якщо цього дня йде дощ – осінь буде ранньою та дощовою.
  • Бджоли не вилітають з вуликів – до сильного вітру чи дощу.
  • На полях починали посів озимих культур.

Історичні події

  • 1385 – укладено Кревську унію – угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об'єднання цих країн в єдину державу.
  • 1457 – надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).
  • 1687 – козацькі полки і московське військо повернулися з невдалого Кримського походу.
  • 1880 – закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).
  • 1916 – в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.
  • 1919 – частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобули Старокостянтинів.
  • 1947 – Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія – 15 серпня.
  • 1971 – проголошено незалежність Бахрейну.
  • 1980 – на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17 тис. робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
  • 1992 – розпочався грузино-абхазький конфлікт.
  • 2013 – сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Іменини

14 серпня свої іменини святкують: Олександр, Аркадій, Василь, Володимир, Дмитро, Матвій, Софія, Тимофій, Федір, Єва та Євдокія.

Читайте також:

Теги: свята свято традиції релігія календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 липня – День Хрещення Київської-Русі
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00
25 липня – Всесвітній день запобігання утопленням
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
1 серпня – Медовий спас
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня, 00:01
День української державності запровадили відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року
День української державності: історія свята та привітання
15 липня, 05:10
Квиток на весілля коштуватиатиме у середньому €150
Квиток на весілля до незнайомців: Франція запустила оригінальний стартап
5 серпня, 13:47
Цей день підкреслює важливість ораторського мистецтва в нашому житті
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня, 00:00
Щорічно в другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня, 00:00
Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія
Яке релігійне свято відзначається 10 серпня: традиції та молитви
9 серпня, 20:00
Виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»
Куди сходити у Києві 4-10 серпня: дайджест культурних подій
4 серпня, 07:58

Суспільство

14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
Машиніст локомотива на Закарпатті підвозив ухилянтів до кордону у кабіні тепловоза
Машиніст локомотива на Закарпатті підвозив ухилянтів до кордону у кабіні тепловоза
Уряд дозволив бронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств
Уряд дозволив бронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств
Яке релігійне свято відзначається 14 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 14 серпня: традиції та молитви
Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою
Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9620
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
9007
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
7857
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
5798
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua