14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У народі 14 серпня відзначають Передсвято Успіння

14 серпня відзначається низка важливих подій як у світі, так і в релігійному житті. Цей день є нагадуванням про глибокі релігійні традиції, а також пропонує привід для вшанування природи.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 14 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день каліграфії

Цей день присвячений мистецтву красивого письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів kalós (красиво) та grafí (писати), поєднує у собі письмо та образотворче мистецтво. Вона має різні стилі та традиції, які розвивалися у різних культурах, таких як західноєвропейська, азійська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Каліграфія – це мистецтво у письмовій формі. Сьогодні вона використовується у багатьох дизайнерських концепціях для реклами та просування, у тому числі завдяки передовим сучасним технологіям.

Всесвітній день ящірки

Свято відзначається у всьому світі щорічно 14 серпня. Як виникла ідея святкувати цей день – невідомо. Подейкують, що ініціатором заснування свята була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів, які прагнули змінити погану думку суспільства про ящірок.

Ящірки – одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. На сьогодні відомо понад шість тисяч видів цих плазунів, майже всі ведуть наземний спосіб життя, деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою (морські ігуани). Ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами, кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса – 135 кг. Є і «карликові» види, які можна помістити на нігті великого пальця руки, наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,6 см та масою 0,2 г.

День зведення татуювання

Нерідко татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.

Цей день був заснований компанією Astanza Laser, провідним інноватором у галузі лазерного видалення татуювань. День був заснований з метою підвищення обізнаності про можливості та переваги безпечного видалення татуювань за допомогою лазера.

Релігійні свята та їхня історія

Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

14 серпня у церковному календарі – перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Відбулося 27 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощей було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощей відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

Народні прикмети та традиції

У народі 14 серпня також відоме як «Теодосій Мокрий». Згідно з давніми повір'ями:

Якщо цього дня йде дощ – осінь буде ранньою та дощовою.

Бджоли не вилітають з вуликів – до сильного вітру чи дощу.

На полях починали посів озимих культур.

Історичні події

1385 – укладено Кревську унію – угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об'єднання цих країн в єдину державу.

1457 – надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа).

1687 – козацькі полки і московське військо повернулися з невдалого Кримського походу.

1880 – закінчено спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року).

1916 – в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.

1919 – частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобули Старокостянтинів.

1947 – Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія – 15 серпня.

1971 – проголошено незалежність Бахрейну.

1980 – на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17 тис. робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.

1992 – розпочався грузино-абхазький конфлікт.

2013 – сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Іменини

14 серпня свої іменини святкують: Олександр, Аркадій, Василь, Володимир, Дмитро, Матвій, Софія, Тимофій, Федір, Єва та Євдокія.