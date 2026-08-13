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Менше паперів. В Україні спрощено військовий облік на підприємствах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Менше паперів. В Україні спрощено військовий облік на підприємствах
Роботодавці зможуть оновлювати військово-облікові дані через «Дію»
фото: Міноборони

Українські роботодавці отримали можливість звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників онлайн через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Відтепер керівники підприємств або уповноважені ними особи можуть через «Дію» повідомляти про прийняття працівника на роботу чи його звільнення. Також онлайн можна передавати інформацію про зміну прізвища або місця проживання працівника.

Для цього керівнику підприємства чи уповноваженій особі необхідно авторизуватися на порталі «Дія», внести відповідні відомості та підписати їх електронним підписом. Якщо дані були передані в електронному вигляді, додатково подавати їх на папері не потрібно.

Інформація про прийняття працівника на роботу або його звільнення після перевірки має оновитися в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 72 годин.

У Міноборони пояснили, що нововведення має зменшити обсяг ручної роботи для роботодавців і ТЦК, а також знизити ризик помилок і допомогти підтримувати актуальність даних військового обліку.

Нагадаємо, у липні 2026 року в Україні було запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Кандидат тепер взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною – звертатися до ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно. 

Водночас новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення.

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Теги: Дія робота військовозобов'язаний Міноборони

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