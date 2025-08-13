Яке релігійне свято відзначається 14 серпня: традиції та молитви

14 серпня в церковному календарі – Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

За календарем віряни 14 серпня відзначають Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

14 серпня у церковному календарі – перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Відбулося 27 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощей було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощей відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

Молитва дня

Господи, у цей день, коли ми готуємося до світлого свята Успіння Пресвятої Богородиці, і вшановуємо перенесення чесних мощей преподобного Теодосія, Ігумена Києво-Печерського, прийми наші щирі молитви.

Пресвята Діво Маріє, наша Заступнице і Мати, благаємо Тебе: допоможи нам зустріти Твоє Успіння з чистим серцем, щоб ми могли гідно вшанувати Твій перехід до Царства Небесного.

Святий преподобний Теодосію, молимо Тебе, не залиш нас своєю допомогою. За своє благочестиве життя ти став світочем віри, а перенесення твоїх мощей свідчить про твою незгасну святість. Навчи нас праведності, любові до ближнього і покірності, щоб ми могли, за твоїм прикладом, іти шляхом спасіння.

Нехай наші молитви будуть почуті, а Твоя милість, Господи, зійде на нас і на всю нашу Батьківщину.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 14 серпня також відоме як «Теодосій Мокрий». Згідно з давніми повір'ями: