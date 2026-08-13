Військова адміністрація Херсона назвала кількість жителів обласного центру станом на кінець літа-2026

Голова міської військової адміністрації: «Звичайно, люди виїздять»

До початку повномасштабного вторгнення у Херсоні проживало близько 315 тис. людей. Нині, за оцінкою міської військової адміністрації, в обласному центрі залишається трохи більше 60 тис. жителів. Загалом у межах Херсонської міської громади, разом із прилеглими населеними пунктами, проживають понад 70 тис. людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Звичайно, люди виїздять. І це логічно, тому що безпекова ситуація надзвичайно складна. Кожен мій робочий день починається з того, що аналізую зведення щодо обстрілів, поранених, і, на жаль, немає такого дня, щоб ніхто з людей не постраждав», – зазначив він.

За його словами, через постійні російські обстріли з міста продовжують виїжджати цивільні. Водночас частина людей залишається навіть у районах, де оголошена обов’язкова евакуація.

Нещодавно у місті вкотре розширили територію, з якої мешканцям рекомендують обов’язково виїхати. До неї увійшли вулиці та провулки, розташовані ближче до Дніпра та Кошової, зокрема Білоруська, Комунальна, Андрія Орлова, Театральна, Університетська та Перекопська. Також до зони евакуації потрапили мікрорайон Корабел, мікрорайони Янтарний-1 та Янтарний-2, а також частина мікрорайону Текстильний.

Окремо голова МВА розповів про ситуацію в Корабелі, який місцеві називають Островом. Мікрорайон сполучений із рештою Херсона мостом, який російські війська намагалися зруйнувати КАБами. «Там безпекова ситуація дуже складна, бо звідти до позицій росіян – два кілометри», – сказав він.

За його словами, у травні російські військові також атакували колону місії ООН, яка намагалася доставити мешканцям гуманітарну допомогу. Наразі в Корабелі немає електрики та газу, а воду подають погодинно. Нещодавно російська авіація зруйнувала єдиний пункт незламності в мікрорайоні. Провести аварійні роботи там наразі неможливо через безпекову ситуацію та значні пошкодження.

Попри оголошену обов’язкову евакуацію, в мікрорайоні досі залишаються люди. Рятувальні служби продовжують вивозити звідти маломобільних та інших мешканців.

Як відомо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та населені пункти громади, застосовуючи артилерію, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників.

За словами глави Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, лише за тиждень росіяни запускають по населених пунктах громади близько 2 тис. дронів.