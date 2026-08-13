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Начальник військової адміністрації Херсона: Росіяни вчаться воювати дронами на мирних людях

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Начальник військової адміністрації Херсона: Росіяни вчаться воювати дронами на мирних людях
Пасажир авто, що загинув посеред білого дня під час одного з російських обстрілів міста
фото: Херсонська МВА

Лише у липні в Херсонській громаді загинули 32 людини, 29 із них – через атаки російських дронів. Ще 464 жителі дістали поранення, серед них 16 дітей

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько заявив, що інтенсивність російських обстрілів, зокрема дронових атак, постійно зростає, а разом із нею збільшується кількість загиблих та поранених. За його словами, російські військові свідомо атакують мирних жителів, адже оператори безпілотників бачать людей через камеру та можуть розрізнити цивільні цілі. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Росіянам абсолютно все одно, кого і що атакувати. Вони цинічно б’ють по мирних громадянах, атакують екстрену медичну допомогу, комунальні служби. Оператори дронів добре бачать у камері, що це мирні, бачать, як люди пересуваються містом, їдуть на велосипеді, продають овочі. Росіяни свідомо б’ють по мирних людях», – сказав він.

Посадовець також зазначив, що в Херсоні з минулого року вживають термін «дронове сафарі» через систематичні атаки безпілотниками на цивільних.

Шанько навів приклад загибелі 84-річної жінки, яку російський дрон атакував, коли вона пасла козу. Також згадав нещодавній випадок із продавцем овочів, якого атакував FPV-дрон. За словами посадовця, чоловік навіть намагався показати оператору, що він цивільний і просто торгує овочами, однак дрон усе одно завдав удару.

«Дронове сафарі» відбувається в нас цілодобово. Росіяни тероризують громаду, хочуть показати свою присутність, хочуть унеможливити життя в Херсоні», – сказав начальник МВА.

Водночас він підтвердив, що Херсон може використовуватися російськими військовими і як своєрідний полігон для відпрацювання застосування безпілотників.

«Щодо тренування дроноводів, то таке теж є. Херсон, на жаль, став полігоном для випробування росіянами зброї, зокрема, вони вчаться використовувати БпЛА різних типів, атакувати цілі й роблять це на мирних людях», – заявив він.

Як відомо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та населені пункти громади, застосовуючи артилерію, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників.

За словами глави Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, лише за тиждень росіяни запускають по населених пунктах громади близько 2 тис. дронів. 

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Теги: обстріл Херсон Ярослав Шанько

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