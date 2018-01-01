Друк українських паспортів налагодять поблизу лінії розмежування на Донбасі
- Сьогодні, 17:17
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Наразі придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення
У січні-лютому поблизу лінії зіткнення на Донбасі розпочнеться виготовлення українських паспортів для жителів непідконтрольних територій.
Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
«Придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення. Це робиться для того, щоб люди, які живуть на неконтрольованих територіях, або діти, які досягли 16-річного віку, мали можливість отримати українські документи, не заглиблюючись вглиб території і не очікуючи іноді по 2-3 місяці черги для отримання паспортів», - сказав він.
Тука висловив сподівання, що це обладнання запрацює у січні-лютому цього року.
«Таке обладнання вже передано. І я сподіваюсь, воно вже може в цьому місяці або в лютому почне працювати», - додав заступник міністра.