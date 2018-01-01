Друк українських паспортів налагодять поблизу лінії розмежування на Донбасі

Наразі придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення

У січні-лютому поблизу лінії зіткнення на Донбасі розпочнеться виготовлення українських паспортів для жителів непідконтрольних територій. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. «Придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на



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Наразі придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення

У січні-лютому поблизу лінії зіткнення на Донбасі розпочнеться виготовлення українських паспортів для жителів непідконтрольних територій.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

«Придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення. Це робиться для того, щоб люди, які живуть на неконтрольованих територіях, або діти, які досягли 16-річного віку, мали можливість отримати українські документи, не заглиблюючись вглиб території і не очікуючи іноді по 2-3 місяці черги для отримання паспортів», - сказав він.

Тука висловив сподівання, що це обладнання запрацює у січні-лютому цього року.

«Таке обладнання вже передано. І я сподіваюсь, воно вже може в цьому місяці або в лютому почне працювати», - додав заступник міністра.