Пережив операцію на серці: відомий режисер та кліпмейкер зізнався, від чого відмовився заради життя

Горов закликав людей не відкладати візит до кардіолога та стежити за своїм способом життя

Український режисер Семен Горов, який переніс два інфаркти та операцію на відкритому серці, розповів, як підтримує здоров'я та продовжує працювати під час повномасштабної війни. Про це він розповів у коментарі «Главкому» під час заходу «У ритмі життя. Дві сторони однієї історії» у Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

За словами Горова, зараз він почувається добре та намагається дотримуватися режиму. «Треба вчасно лягати і висипатися, це дуже важливо. Я відмовився від алкогольних застіль, намагаюся активно підтримувати активний образ життя, тобто багато гуляю, ходжу», – розповів режисер.

Горов додав, що робота допомагає йому підтримувати себе. Він також закликав людей не відкладати візит до кардіолога та стежити за своїм способом життя. Він порадив стежити за вагою, повноцінно харчуватися, не зловживати алкоголем та звертатися до лікарів.

Говорячи про життя під час війни, Горов зазначив, що постійний стрес впливає на всіх українців. «Складно, як і всім українцям, складно, але намагаємося. Я розумію, що ми живемо під час війни і що зараз вже лінія фронту по всій країні», – зазначив він.

За словами режисера, йому допомагає думка про українських військових, які перебувають на передовій. «Коли я думаю, наприклад, про хлопців і дівчат, які зараз на передовій, я знаю, що їм набагато складніше. І це мене підтримує, що ми тут ще тримаємося», – розповів Горов.

Як повідомлялося під час заходу, перший інфаркт режисер переніс у 2006 році, другий – у 2009-му. Після кожного йому встановлювали стенти. Восени 2009 року Горову провели аортокоронарне шунтування та пластику аневризми лівого шлуночка.

У 2023 році симптоми знову повернулися, після чого режисер звернувся до Центру кардіології та кардіохірургії. У серпні 2023-го та березні 2025 року йому провели малоінвазивні втручання через прокол артерії, без розрізу грудної клітки.

Семен Горов – український режисер театру, кіно й телебачення та кліпмейкер. У 1996 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, після чого працював режисером у Київському театрі імені Лесі Українки. Також Горов режисирував телевізійні програми, концерти та музичні кліпи. Широку популярність йому принесли телевізійні мюзикли «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Золушка», «Сорочинська ярмарка», «Зіркові канікули» та «Червона Шапочка». Також він режисирував серіал «Останній москаль» і фільм «Пригоди S Миколая».

Мама шестирічного Миколи Жеребова, ветеран Юрій Микитенчук та режисер Семен Горов разом із лікарями поділилися історіями перемоги над важкими хворобами серця на зустрічі у Києві. Ці розповіді прозвучали 29 вересня, у Всесвітній день серця, на заході «У ритмі життя. Дві сторони однієї історії», який провів Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України.