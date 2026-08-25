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«Немає жодної болячки». Терехов розкрив секрет свого здоров'я

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Терехов зізнався, чому вирішив схуднути
фото: кадр із відео

Ігор Терехов назвав свій біологічний вік

Мер Харкова Ігор Терехов поділився секретами свого міцного здоровʼя. Посадовець розповів, як йому вдалося схуднути та що допомагає тримати себе у формі. Про це розповідає Главком із посиланням на коментар виданню «Де у Харкові».

Ігор Терехов не заперечив чуток про те, що він схуд. За його словами, він займається спортом та має гарне здоровʼя. «Здоров'я є. Харків – це місто, яке перебуває під постійними обстрілами. Харкову потрібен мер, який би був легкий на підйом. Я працюю над собою», – розповів посадовець.

Мер Харкова кожного дня близько 10 км бігає або ж ходить. Водночас, за словами Терехова, схуднення – це не легка справа. «Я ставив собі за мету – схуднути. Це дуже важко дається. Я не хочу набирати вагу», – зізнався мер.

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Водночас Ігор Терехов заявив, що є «абсолютно здоровим». Він зауважив, що знає, хто поширює чутки про те, що він нібито має проблеми зі здоровʼям. «Немає жодної болячки», – запевнив він.

До того ж Терехов розповів, що за даними обстежень його біологічний вік складає 44 роки, раніше він був інакший. Зазначимо, Ігорю Терехову наразі 59 років. «Я почуваюся чудово. Чесно кажучи, я дуже швидко набираю вагу, тому я дуже стримую себе в їжі. Повірте мені, це дуже не просто», – поділився мер Харкова.

Нагадаємо, у Харкові окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа, вогонь охопив дах. Рятувати експонати працівникам музею та надзвичайникам допомагав і мер Харкова Ігор Терехов. Він носив картини в укриття.

До слова, міський голова Харкова Ігор Терехов поділився в мережі архівним фото зі своїми батьками. Мер розповів про свого батька, який пережив Другу світову війну.

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Теги: Ігор Терехов здоров'я Харків схуднення

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