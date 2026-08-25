«Немає жодної болячки». Терехов розкрив секрет свого здоров'я
Ігор Терехов назвав свій біологічний вік
Мер Харкова Ігор Терехов поділився секретами свого міцного здоровʼя. Посадовець розповів, як йому вдалося схуднути та що допомагає тримати себе у формі. Про це розповідає Главком із посиланням на коментар виданню «Де у Харкові».
Ігор Терехов не заперечив чуток про те, що він схуд. За його словами, він займається спортом та має гарне здоровʼя. «Здоров'я є. Харків – це місто, яке перебуває під постійними обстрілами. Харкову потрібен мер, який би був легкий на підйом. Я працюю над собою», – розповів посадовець.
Мер Харкова кожного дня близько 10 км бігає або ж ходить. Водночас, за словами Терехова, схуднення – це не легка справа. «Я ставив собі за мету – схуднути. Це дуже важко дається. Я не хочу набирати вагу», – зізнався мер.
Водночас Ігор Терехов заявив, що є «абсолютно здоровим». Він зауважив, що знає, хто поширює чутки про те, що він нібито має проблеми зі здоровʼям. «Немає жодної болячки», – запевнив він.
До того ж Терехов розповів, що за даними обстежень його біологічний вік складає 44 роки, раніше він був інакший. Зазначимо, Ігорю Терехову наразі 59 років. «Я почуваюся чудово. Чесно кажучи, я дуже швидко набираю вагу, тому я дуже стримую себе в їжі. Повірте мені, це дуже не просто», – поділився мер Харкова.
Нагадаємо, у Харкові окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа, вогонь охопив дах. Рятувати експонати працівникам музею та надзвичайникам допомагав і мер Харкова Ігор Терехов. Він носив картини в укриття.
До слова, міський голова Харкова Ігор Терехов поділився в мережі архівним фото зі своїми батьками. Мер розповів про свого батька, який пережив Другу світову війну.
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