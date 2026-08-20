«Я мало не помер». Футболіст збірної Німеччини розповів про проблеми зі здоров'ям
Ундав згадав про свої проблеми зі здоров'ям, коли його запитали про кулінарні вподобання
Нападник «Штутгарта» та збірної Німеччини з футболу Деніз Ундав зізнався, що страждає на харчову алергію і двічі мало не помер через неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.
Ундав згадав про свої проблеми зі здоров'ям, коли його запитали про кулінарні вподобання – зокрема, чи він любить суші.
«Так, але тільки з лососем чи вегетаріанські. Тому що я не можу їсти креветки. У мене двічі була алергічна реакція, обидва рази я мало не помер. Зараз все опухає, і я не можу дихати», – сказав Ундав.
Він уточнив, що його алергія поширюється на інші морепродукти, включаючи омарів і мідій.
У сезоні 2025/26 Ундав провів за «Штутгарт» 46 матчів, забив 25 голів та зробив 14 асистів.
Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.
«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.
У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.
Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.
Коментарі — 0