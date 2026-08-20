«Я мало не помер». Футболіст збірної Німеччини розповів про проблеми зі здоров'ям

У сезоні 2025/26 Ундав провів за «Штутгарт» 46 матчів, забив 25 голів та зробив 14 асистів

Ундав згадав про свої проблеми зі здоров'ям, коли його запитали про кулінарні вподобання

Нападник «Штутгарта» та збірної Німеччини з футболу Деніз Ундав зізнався, що страждає на харчову алергію і двічі мало не помер через неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Ундав згадав про свої проблеми зі здоров'ям, коли його запитали про кулінарні вподобання – зокрема, чи він любить суші.

«Так, але тільки з лососем чи вегетаріанські. Тому що я не можу їсти креветки. У мене двічі була алергічна реакція, обидва рази я мало не помер. Зараз все опухає, і я не можу дихати», – сказав Ундав.

Він уточнив, що його алергія поширюється на інші морепродукти, включаючи омарів і мідій.

У сезоні 2025/26 Ундав провів за «Штутгарт» 46 матчів, забив 25 голів та зробив 14 асистів.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.