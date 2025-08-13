Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води
фото: pixabay/JonasKIM

Керівник Дніпропетровської облради звернувся до Кабміна та Ради щодо критичної ситуації з «Дніпро-Західний Донбас»

Два райони Дніпропетровської області можуть залишитися без води через заборгованість у Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства підприємства «Дніпро-Західний Донбас» майже у 700 млн грн, яка виникла через різницю в тарифах. Про це пише «Главком» із посиланням на звернення керівника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука до прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради, комітету Ради з питань бюджету та народних депутатів від Дніпропетровщини.

«Обласна рада вже зверталася до Міністерства фінансів з проханням виділити кошти для погашення боргів. У відповідь отримали формальну відписку», – розповів Лукашук.

Він пояснив, що «Дніпро-Західний Донбас» є державним підприємством, управління яким здійснюється Кабміном та уповноваженими ним органами. За словами Лукашука, де-факто, воно є банкрутом та щомісяця накопичує нові борги. Рахунки підприємства арештовані, а це, зі свого боку, унеможливлює розрахунки з постачальниками електроенергії.

«Згідно із законодавством, власник (Кабмін) у разі неможливості погасити борг протягом одного місяця зобов’язаний вжити заходів: позасудове врегулювання, реструктуризація або ініціювання процедури банкрутства. Це дозволило б розблокувати рахунки підприємства та створити можливість поетапного погашення боргів, що є шансом врятувати водопостачання», – пояснив він.

Лукашук додав, що 13 серпня підприємство мало бути відключено від електроенергії, через що мешканці Синельниківського та Павлоградського районів могли залишитися без води. Він наголосив, що без цього ресурсу залишаться не лише цивільні, але й українські військові, які зараз боронять кордони області. Відключення не відбулося, але ризик залишитися без води існує постійно, тому що заборгованість досі не погашено.

«Прошу прем’єр-міністра України, голову Верховної Ради, голову Комітету з питань бюджету та народних депутатів від області втрутитися в ситуацію і виділити кошти з державного бюджету для погашення заборгованості ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас». Зволікання з вирішенням питання напряму загрожує водопостачанню та обороноздатності прифронтових громад. Залишити жителів Павлограда, Тернівки, Шахтарського, Синельникового та інших населених пунктів цих районів, а також наших захисників без води під час війни – неприпустимо», – підсумував Лукашук.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області було відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці й Костянтинівці через ремонт магістральної труби другого Донецького водогону.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області також спостерігається криза з водопостачанням. Місцеві скаржаться на практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами.

Читайте також:

Теги: вода вода новости Дніпропетровщина борг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
10 серпня, 06:55
Гасіння пожежі триває
У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
4 серпня, 15:30
Жителі ТОТ змушені виживати без води
Гуманітарна катастрофа. Люди знову тікають з окупованого Донбасу
1 серпня, 12:48

Суспільство

Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою
Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою
Ракета влучила у вертоліт Мі-8, який повертався з завдання. Згадаймо капітана Сергія Глиненка
Ракета влучила у вертоліт Мі-8, який повертався з завдання. Згадаймо капітана Сергія Глиненка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
7464
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5135
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3660
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
3655
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua