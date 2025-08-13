Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину

Керівник Дніпропетровської облради звернувся до Кабміна та Ради щодо критичної ситуації з «Дніпро-Західний Донбас»

Два райони Дніпропетровської області можуть залишитися без води через заборгованість у Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства підприємства «Дніпро-Західний Донбас» майже у 700 млн грн, яка виникла через різницю в тарифах. Про це пише «Главком» із посиланням на звернення керівника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука до прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради, комітету Ради з питань бюджету та народних депутатів від Дніпропетровщини.

«Обласна рада вже зверталася до Міністерства фінансів з проханням виділити кошти для погашення боргів. У відповідь отримали формальну відписку», – розповів Лукашук.

Він пояснив, що «Дніпро-Західний Донбас» є державним підприємством, управління яким здійснюється Кабміном та уповноваженими ним органами. За словами Лукашука, де-факто, воно є банкрутом та щомісяця накопичує нові борги. Рахунки підприємства арештовані, а це, зі свого боку, унеможливлює розрахунки з постачальниками електроенергії.

«Згідно із законодавством, власник (Кабмін) у разі неможливості погасити борг протягом одного місяця зобов’язаний вжити заходів: позасудове врегулювання, реструктуризація або ініціювання процедури банкрутства. Це дозволило б розблокувати рахунки підприємства та створити можливість поетапного погашення боргів, що є шансом врятувати водопостачання», – пояснив він.

Лукашук додав, що 13 серпня підприємство мало бути відключено від електроенергії, через що мешканці Синельниківського та Павлоградського районів могли залишитися без води. Він наголосив, що без цього ресурсу залишаться не лише цивільні, але й українські військові, які зараз боронять кордони області. Відключення не відбулося, але ризик залишитися без води існує постійно, тому що заборгованість досі не погашено.

«Прошу прем’єр-міністра України, голову Верховної Ради, голову Комітету з питань бюджету та народних депутатів від області втрутитися в ситуацію і виділити кошти з державного бюджету для погашення заборгованості ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас». Зволікання з вирішенням питання напряму загрожує водопостачанню та обороноздатності прифронтових громад. Залишити жителів Павлограда, Тернівки, Шахтарського, Синельникового та інших населених пунктів цих районів, а також наших захисників без води під час війни – неприпустимо», – підсумував Лукашук.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області було відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці й Костянтинівці через ремонт магістральної труби другого Донецького водогону.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області також спостерігається криза з водопостачанням. Місцеві скаржаться на практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами.