Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Двійник Зеленського розповів, як «Квартал 95» евакуював його із Росії

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Двійник Зеленського розповів, як «Квартал 95» евакуював його із Росії
Двійнику Зеленського допомогала компанія Квартал-95 виїхати з Росії
фото: скріншот з відео

«У «Квартал 95» сказали, щоби я не ганьбив вашу країну і вашого президента»

Двійник Зеленського Умід Ісабаєв розповів, як у Києві йому нібито допомогла компанія «Квартал 95». Також допоміг, як каже сам Умід, «один із народних депутатів чи українських чиновників», але двійник Зеленського зберігає ім'я цього благодійника у таємниці. І взагалі не охоче розповідає про деталі своєї евакуації з Росії, яку вочевидь організувало оточення українського президента. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

«На початку повномасштабної війни я був у Києві. Почувався у небезпеці. Але бажання їхати з Києва в мене не було. З Росії написали, що мене шукають, щоб я повернувся в Москву. Але я не хотів. У цей момент Говард запропонував (виїхати з України). Мені стало небезпечно залишатися і в Києві, і до Узбекистану повертатися було небезпечно. У Росію взагалі було не можна. Говард вирішив мене відправити до Німеччини, щоб просити для мене посвідку на проживання. Мій адвокат і агент Говард (Говард Ікс – двійник Кім Чен Ина й агент Уміда Ісабаєва) хотіли до Німеччини. Не знаю, чому», – говорить Умід.

Однак в Узбекистан чоловік повертатися не збирається, переймається, що там небезпечно. «Росія воює з Україною. Небезпечно через схожість, тому що всі знають, що я схожий на Зеленського. Мені говорили, що в Росії мене шукають і можуть туди вивезти і з Узбекистану також», – говорить Умід.

Чоловік розповів, як йому вдалося виїхати з Росії, допомогла компанія «Квартал 95». «Коли я був у Москві, мене різні студії кликали до себе, написали також із «Квартал 95». Спілкувалися з ними через Facebook. Вони сказали, щоби я не ганьбив вашу країну і вашого президента і не брав участі в їхніх шоу. Сказали, щоби я приїжджав в Україну. Мовляв, яка в тебе професія, ми допоможемо тобі знайти роботу. Це був кінець 2020 р.», – говорить Умід Ісабаєв.

Він розповів, що «Кварталівці» пропонували допомогти з роботою. «Сказали, що за твоєю професією допоможемо, або ще якийсь бізнес. Якраз у нас з однією людиною був план бізнесу, що з України до Узбекистану возитимемо корів, а у зворотному напрямку – фрукти і сухофрукти. Хотіли відкрити торговий дім, але не встигли», – говорить Умід Ісабаєв.

Чоловік говорить, що в Криму росіяни намагалися вмовити його зіграти Зеленського у пропагандистському фільмі. Втім, Умід відмовився. «Я не розумів спочатку, чи пропаганда це. Можу вам сказати, що я ледве-ледве школу закінчив. Потім була в мене робота автомаляром на автосервісі. Я не знав, що таке політика, що таке пропаганда. Так, вони (росіяни) хотіли знімати фільм у Ялті, Криму. Ми поїхали туди, але там я їм і відмовив... Скрізь (у ЗМІ) був галас, що я беру участь (у зйомках). Насправді було не так. А те, що було, напевно, теж пропаганда. Я ні в чому не брав участі, відмовився грати роль», – каже Умід.

Ісабаєв додав, що тоді не знав, чи порушує закон, перебуваючи в окупованому Криму. Однак повністю зрозумів, що йде насправді війна, будучи в Києві, а згодом в Європі.

Нагадаємо, громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на Володимира Зеленського, утік з Росії через спроби використати його в інформаційній війні проти лідера України. Його життя змінилося в жовтні 2019 року, коли фотографія з ним в московському метро облетіла інтернет.

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Двійник Зеленського розповів, як «Квартал 95» евакуював його із Росії
Двійник Зеленського розповів, як «Квартал 95» евакуював його із Росії
Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення
Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення
Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу
Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу
Двійник Зеленського розповів, чому був змушений тікати з Москви
Двійник Зеленського розповів, чому був змушений тікати з Москви
Голова правління «Укрзалізниці» розповів про дивну ситуацію із персоналом компанії
Голова правління «Укрзалізниці» розповів про дивну ситуацію із персоналом компанії
Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути
Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
11K
Криворізький район здригнувся від вибуху
9981
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
9199
ХАМАС може виробляти ракети за допомогою водопроводу, побудованого ЄС – The Telegraph
9192
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7641
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту