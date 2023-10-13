Двійник Зеленського розповів, як «Квартал 95» евакуював його із Росії

«У «Квартал 95» сказали, щоби я не ганьбив вашу країну і вашого президента»

Двійник Зеленського Умід Ісабаєв розповів, як у Києві йому нібито допомогла компанія «Квартал 95». Також допоміг, як каже сам Умід, «один із народних депутатів чи українських чиновників», але двійник Зеленського зберігає ім'я цього благодійника у таємниці. І взагалі не охоче розповідає про деталі своєї евакуації з Росії, яку вочевидь організувало оточення українського президента. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

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«На початку повномасштабної війни я був у Києві. Почувався у небезпеці. Але бажання їхати з Києва в мене не було. З Росії написали, що мене шукають, щоб я повернувся в Москву. Але я не хотів. У цей момент Говард запропонував (виїхати з України). Мені стало небезпечно залишатися і в Києві, і до Узбекистану повертатися було небезпечно. У Росію взагалі було не можна. Говард вирішив мене відправити до Німеччини, щоб просити для мене посвідку на проживання. Мій адвокат і агент Говард (Говард Ікс – двійник Кім Чен Ина й агент Уміда Ісабаєва) хотіли до Німеччини. Не знаю, чому», – говорить Умід.

Однак в Узбекистан чоловік повертатися не збирається, переймається, що там небезпечно. «Росія воює з Україною. Небезпечно через схожість, тому що всі знають, що я схожий на Зеленського. Мені говорили, що в Росії мене шукають і можуть туди вивезти і з Узбекистану також», – говорить Умід.

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Чоловік розповів, як йому вдалося виїхати з Росії, допомогла компанія «Квартал 95». «Коли я був у Москві, мене різні студії кликали до себе, написали також із «Квартал 95». Спілкувалися з ними через Facebook. Вони сказали, щоби я не ганьбив вашу країну і вашого президента і не брав участі в їхніх шоу. Сказали, щоби я приїжджав в Україну. Мовляв, яка в тебе професія, ми допоможемо тобі знайти роботу. Це був кінець 2020 р.», – говорить Умід Ісабаєв.

Він розповів, що «Кварталівці» пропонували допомогти з роботою. «Сказали, що за твоєю професією допоможемо, або ще якийсь бізнес. Якраз у нас з однією людиною був план бізнесу, що з України до Узбекистану возитимемо корів, а у зворотному напрямку – фрукти і сухофрукти. Хотіли відкрити торговий дім, але не встигли», – говорить Умід Ісабаєв.

Чоловік говорить, що в Криму росіяни намагалися вмовити його зіграти Зеленського у пропагандистському фільмі. Втім, Умід відмовився. «Я не розумів спочатку, чи пропаганда це. Можу вам сказати, що я ледве-ледве школу закінчив. Потім була в мене робота автомаляром на автосервісі. Я не знав, що таке політика, що таке пропаганда. Так, вони (росіяни) хотіли знімати фільм у Ялті, Криму. Ми поїхали туди, але там я їм і відмовив... Скрізь (у ЗМІ) був галас, що я беру участь (у зйомках). Насправді було не так. А те, що було, напевно, теж пропаганда. Я ні в чому не брав участі, відмовився грати роль», – каже Умід.

Ісабаєв додав, що тоді не знав, чи порушує закон, перебуваючи в окупованому Криму. Однак повністю зрозумів, що йде насправді війна, будучи в Києві, а згодом в Європі.

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Нагадаємо, громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на Володимира Зеленського, утік з Росії через спроби використати його в інформаційній війні проти лідера України. Його життя змінилося в жовтні 2019 року, коли фотографія з ним в московському метро облетіла інтернет.