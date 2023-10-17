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Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей
Чоловік купив документи на дітей за $4 тис.
фото: МВС України

Щоб виїхати за кордон киянин надав свідоцтва про народження двійні в Молдові

У пункті пропуску «Солотвино» прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька, купивши довідку про народження дітей у Молдові. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Щоб виїхати в Румунію чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у нього 16 вересня в Молдові народилася двійня. Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивими.

Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей фото 1

Чоловік зізнався, що придбав довідки за $4 тис.

Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину через пункт пропуску «Косино», придбавши собі хворобу хребта. Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів.

Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей фото 2

За вказаними фактами прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області про виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, у соцмережах відкрито продають «білі квитки». Відповідні оголошення про продаж почали з'являтися у Telegram та TikTok. 

За словами зловмисників, за місяць вони можуть виготовити «білий квиток», завдяки якому чоловік нібито зможе перетнути кордон, або «спокійно пересуватись в межах країни».

Раніше у Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації.

Коли українець отримав повістку, у нього було двоє дітей, при цьому його дружина була вагітною третьою дитиною. Чоловік отримав повістку і пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Через якийсь час він повинен був відбути на службу, але не зробив цього у зв'язку із вагітністю дружини.

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Теги: прикордонники документи чоловік ухилянти

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