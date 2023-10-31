Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України

Паспорт у додатку «Дія» тепер не полегшує перетин кордону, а допомагає лише ідентифікувати особу

Українцям під час в'їзду або виїзду з країни процедуру спрощувала можливість пред’явлення е-документів у додатку «Дія», але Державна прикордонна служба більше їх не прийматиме. Подробиці розповів начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю «Interfax».

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За його словами, причиною стало те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше виявляли факти підробки програмного забезпечення застосунку «Дія» та фальшиві документи в ньому.

«Так, при намаганні перетнути кордон, чоловік стверджував, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження у додатку «Дія». Однак під час перевірки з'ясувалося, що людина намагалася ошукати співробітників ДПСУ, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку», – зазначив Матвійчук.

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Тому Держприкордонслужба запровадила обмеження на використання додатку під час перетину кордону. В той самий час Матвійчук підкреслив, що повна відмова від роботи із застосунком не передбачається.

Співробітникам ДПСУ дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідність. Також українці можуть пред’явити е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення.

Матвійчук зазначив, що паспорт у додатку «Дія» призначений виключно для ідентифікації особи та не полегшує перетин кордону.

Нагадаємо, що на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.