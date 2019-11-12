Експерт розповів, як взяти кредит і не стати жертвою колекторів



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Експерт радить писати заяви в поліцію або кіберполіцію, якщо колектори починають вам відверто погрожувати

У студії соціального ток-шоу «Стосується кожного» говорили про кредити: як не потрапити в боргову яму і в руки до недобросовісних колекторів і як законно протистояти їх агресивній атаці

Героїню випуску «Кредитна репутація» - 35-річну Юлію Голикову - і її сім'ю тероризують колектори. Дійшло до того, що вони поширили в мережі фотоколажі з принизливим змістом сексуального характеру і номером телефону її 22-річної племінниці! Сама Юлія запевняє, що кредити виплачує регулярно. Але виявилося, що у неї існує заборгованість по шести кредитам! Причому сама жінка не підозрювала про те, що частину кредитів - не погасила. Як так вийшло? Причина зростаючого боргу - фінансова неграмотність Юлії.

Команда «Стосується кожного» звернулася до приватного детектива Руслана Болгова, щоб він допоміг розібратися в кредитній історії героїні програми. Також в студії ток-шоу детектив дав кілька порад тим, хто збирається брати кредит, і тим, хто через заборгованість вже опинився в полі зору колекторів.

Не вказуйте в договорі дані близьких без їх дозволу

«Ніколи не залишайте контактні дані людей, які не давали вам на це свого дозволу, - каже Руслан Болгов. - Героїня програми говорила про те, що її персональні дані виявилися незахищеними. Але як тільки ви передали свої дані будь-якій фінансовій установі, ви поставили галочку - «я дозволяю обробку моїх персональних даних». І тепер всі ваші дані - надбання фінансової установи».

Якщо колектори порушують закон, звертайтеся в поліцію або кіберполіцію

«В Інтернеті досить інформації про те, як іноді вирують колектори. Але дії колекторів щодо Юлії - це кримінальний злочин. Те, що вони робили, залякуючи і поширюючи порнографію, є кримінально караним діянням. Тим, хто стикається з подібними діями колекторів, я раджу писати заяви в поліцію або кіберполіцію. Зробити це можна, заповнивши форму зворотного зв'язку на офіційному сайті кіберполіції: https://cyberpolice.gov.ua/declare/. До інформації, яку ви подаєте, потрібно докласти скріншоти листування з погрозами, з посиланнями на ресурси з протиправним контентом і, по можливості, записи розмов».

Уточнюйте в банку остаточну суму для погашення боргу

«Обов'язково уточнюйте остаточну суму для погашення боргу. Наприклад, ви взяли 3 тисячі гривень, заплатили їх і вважаєте, що закрили кредит. Ні. Ви ще повинні зателефонувати або приїхати до кредитної установи і уточнити остаточну суму для погашення боргу. Вона буде відрізнятися від тієї, яку ви собі придумали. Після погашення цієї, зазначеної банком суми, ви або запитуєте смс-повідомлення від цієї установи, або приїжджаєте і отримуєте довідку про погашення боргу. В іншому випадку навіть 20 гривень, які ви недоплатили, можуть з часом вирости в 50 тисяч!»

Не забувайте про прив'язану до споживчого кредиту картку

«Коли ви берете споживчий кредит на будь-якої товар, дуже часто вам видають кредитну картку, з якої ви вносите перший внесок. Але багато хто забуває про те, що кредит на товар і ця кредитна картка не пов'язані. Ви гасите кредит, але не обов'язок по кредитній картці за перший внесок. І вам нараховуються відсотки за прострочення виплат по кредитній карті. За кожен день прострочення сума зростає в геометричній прогресії».

Звертайте увагу на листи від банку

«Іноді колектори працюють законно. Спочатку розуміючи безнадійність конкретного боржника і не бажаючи возитися з ним, часто банк продає його боргові зобов'язання за кредитним договором третім особам, наприклад, колекторам. Такі договори називаються договорами поступки права вимоги за кредитним договором, а у фінансовій сфері вони носять назви договору факторингу. Згідно статті 1082 Цивільного кодексу України, кредитор зобов'язаний направити письмове повідомлення за фактом відступлення права грошової вимоги (факторингу). У ньому повинна бути вказана точна сума, на яку передаються права колекторам, а також вказана колекторська фірма (фактор), якій передані права на борг. Але така компанія повинна бути офіційно зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності і зобов'язана мати ліцензію на здійснення фінансових операцій (ст. 1079 ЦКУ)».

У будь-якій незрозумілій ситуації телефонуйте в банк

«Якщо ж ви не отримували жодних повідомлень від банку про переуступку боргу, то необхідно зв'язатися з банком за вказаними телефонами в договорі або на офіційному сайті і повідомити про дану ситуацію. Поки у вас не буде офіційної інформації про переуступку боргу, ваш первинний договір кредитування залишається в силі і ви маєте право погашати суму заборгованості за вказаними в договорі реквізитами».

Спробуйте реструктурувати борг

«Для кожної кредитної установи найголовніше - повернути гроші. Тому вони скоріш за все підуть вам назустріч і зроблять реструктуризацію боргу. Тобто у вас не буде рости прострочення, банк розрахує вам щомісячний платіж, виходячи з суми боргу, яка набігла, так, щоб ви змогли його спокійно погашати».

Задавайте колекторам питання і не дайте збити себе з пантелику

«Головне правило роботи з колекторами - якщо вони вам дзвонять, задавайте питання. Попросіть повністю представитися: назвати прізвище, ім'я, по батькові, яку компанію представляє людина. А також запитаєте, на якій підставі у них з'явився ваш кредитний договір, від якої компанії він до них перейшов? Чи є у них договір з кредитною організацією, в якій зазначено, що їм передано право на ваш кредитний договір? Також боржник має право вимагати від колектора (фактора) надання йому в розумний строк доказів того, що насправді мало місце відступлення права грошової вимоги факторові. Якщо документи не будуть надані, боржник має право здійснити платіж початкового кредитору для виконання свого обов'язку перед ним. Адже повертати кредит потрібно тим організаціям, у яких ви їх брали. Дуже часто колекторські агентства виставляють свої реквізити. Ви платите їм, а тіло кредиту не погашаєте. А якщо всі законні вимоги дотримані і отримані всі докази, що ваш борг був проданий, можна або реструктуризувати борг вже з новою компанією, або чекати виконавчу службу за рішенням суду, якщо до цього дійде. Хоча по дрібним боргам зазвичай до цього не доходить».

Важливо не потрапити в графу «піддається»

«Якщо ви не брали кредитів, ні за кого не поручалися і не ставили своїх підписів, а вам починають дзвонити колектори, розцінюйте це як телефонне хуліганство і реагуйте на це відповідно, тобто ніяк! Чим ви будете емоційніші, тим більший тиск на вас чинитимуть. Біля вашого імені буде примітка «піддається і може платити». А якщо ви як стіна, то колектори рано чи пізно відстануть і поставлять у себе галочку «марно працювати». Але як тільки колектори виходять за рамки, необхідно повідомляти про це в поліцію або кіберполіцію, в залежності від того, що конкретно зробили ці люди. Але повторюся, що зазвичай колектори атакують тільки тих, біля імені яких стоїть галочка «піддається».