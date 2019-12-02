Експерти розповіли, як правильно вибирати гриби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гриби є прекрасним джерелом рослинного білка і мінералів

У вівторок, 3 грудня, о 10:00 на «Інтері» дивіться новий випуск «Корисної програми», присвячений грибам

Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть про безпечні та дорогі гриби, навчать їх вибирати, а також розберуться, яку ж користь цей продукт приносить організму.

Печериці, гливи, шиітаке і лісові гриби з давніх часів приваблюють нас своїм смаком і універсальністю. Їх вживають в свіжому вигляді, а також сушать, солять, маринують, консервують. Гриби - дуже корисний, але в той же час і підступний продукт. Одні з них можуть бути отруйними та небезпечними для життя, інші - занадто складними в приготуванні. Чим вони корисні для нашого здоров'я? І як вибрати якісні гриби?

«Гриби є прекрасним джерелом рослинного білка і мінералів, - розповідає експерт «Корисної програми», шеф-кухар Артем Радучіч. - Але цінними харчовими властивостями володіють тільки свіжі гриби. Зіпсовані та капелюшки, що полежали, навпаки, приховують багато небезпек. Тому при покупці грибів звертайте увагу на їх щільність і пружність. Пухка структура - яскрава ознака неякісного продукту. Також гриби повинні бути матовими, чистими, без слизу і явних темних плям. Краще пройти повз, якщо ви бачите, що гриб вже втратив вологу і сухий на дотик. А ще не купуйте гриби, якщо у них ніжка на зрізі пориста».

Чим печериці відрізняються від глив? Чому шиітаке називають лікувальними? Які гриби можуть містити підвищену кількість пестицидів і важких металів? Як уберегтися від отруєння? Чи варто їсти їх сирими? І як краще зберігати гриби? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: гастроентеролог Тетяна Куліш, засновник Музею грибів Андрій Боєчко, шеф-кухар Артем Радучіч, телеведучий Дмитро Чистяков. Корисними порадами поділиться зіркова гостя ток-шоу - актриса Ольга Сумська.

«Найбільше люблю білі гриби, але нікому не раджу їсти лісові гриби сирими: це може мати негативні наслідки, - розповідає Ольга Сумська. - Часто роблю крученики з грибами. Для приготування цієї страви свіжі гриби чистимо і відварюємо, потім ріжемо крихітними скибочками. Додаємо до них ріпчасту цибулю і сметану. Тушкуємо близько 10 хвилин на слабкому вогні. Окремо готуємо крученики. Чорнослив заливаємо окропом. Куряче філе ріжемо невеликими шматочками і відбиваємо. У кожне філе загортаємо чорнослив і фіксуємо м'ясо за допомогою зубочисток. Обвалюють в борошні і смажимо на оливковій олії 10-15 хвилин. Коли з'явилася рум'яна кірочка, кладемо крученики в каструлю і заливаємо грибним соусом. Тушкуємо на слабкому вогні 20 хвилин. Блюдо готове!»

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений грибам, дивіться завтра, 3 грудня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».