На Київщині евакуювали школу через розпилення газу: є постраждалі (відео)



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Навчальний процес у школі в Білій Церкві було зірвано

У четвер, 28 листопада, у місті Біла Церква на Київщині у школі №17 учениця 8 класу розпилила газовий балончик. Було негайно проведено евакуацію учнів та вчителів школи.

В результаті інциденту постраждали семеро учнів школи. Шестеро з них отримують допомогу у медичних закладах міста. Один із учнів від госпіталізації відмовився.

Мотиви вчинку учениці встановлюватиме поліція. Про це повідомляє місцевий телеканал «Крокус».

Як пише «Без табу», школярка розповіла, що газовий балончик їй для самозахисту придбала мама, тому що часто з гуртків вона повертається додому в темну пору доби. Перебуваючи в школі, вона відчула сморід із куртки, в якій знаходився перцевий балончик, після чого вона його викинула у сміттєвий бак.

Як повідомлялося, 28 листопада в одній зі шкіл Житомира учень розпорошив на перерві газ, внаслідок чого в лікарні забрали 13 дітей.