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    Суспільство

    Експосол США застеріг Зеленського щодо компромісів з Коломойським

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    У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, - експосол США в Україні - Експосол США застеріг Зеленського щодо компромісів з Коломойським
    У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, - експосол США в Україні

    Стівен Пайфер вважає, що Зеленський не має йти на компроміс щодо ПриватБанку

    Президент Володимир Зеленський повинен бути дуже обережним із олігархом Ігорем Коломойським.

    Так вважає експосол США в Україні Стівен Пайфер і ділиться своєю думкою в Twitter. 

    «У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, включаючи МВФ. Йому потрібно обережно поводитися з Коломойським (наприклад, жодних «компромісів» щодо ПриватБанку), щоб він не втратив велику частину цього капіталу», - написав Пайфер.

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    Як повідомлялося, 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій. Зеленський заявив, що говорив з ним про скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.

    В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає «компроміс» з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

    Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

    Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку

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