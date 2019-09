Експосол США застеріг Зеленського щодо компромісів з Коломойським

Стівен Пайфер вважає, що Зеленський не має йти на компроміс щодо ПриватБанку

Президент Володимир Зеленський повинен бути дуже обережним із олігархом Ігорем Коломойським.

Так вважає експосол США в Україні Стівен Пайфер і ділиться своєю думкою в Twitter.

«У перші місяці на посаді Зеленський створив чималий політичний капітал в Україні та з друзями Києва на Заході, включаючи МВФ. Йому потрібно обережно поводитися з Коломойським (наприклад, жодних «компромісів» щодо ПриватБанку), щоб він не втратив велику частину цього капіталу», - написав Пайфер.

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0