Глава УГКЦ привітав українців із Різдвом Христовим (відео)

Блаженніший Святослав побажав «веселих свят, смачної куті, веселої коляди і великої любові і братання глобальної, вселенської, християнської, української родини»

Предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав Шевчук звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового. Відповідне відео оприлюднила УГКЦ.

«Різдво Христове – це момент, коли незбагненний, вічний, невидимий Бог Отець стає знаним, видимим через втілення своєї любові до людини у своєму Сині, який народжується між нами», – зазначив Предстоятель УГКЦ. Він наголосив на глибинному значенні свята, яке відкриває для нас Божу любов і світло, яке долає темряву і холод цього світу.

«Вітаймо і приймаймо у своїх серцях цю втілену Божу любов! Зігріваймося її теплом, сповняймося її світлом!», – продовжив Блаженніший Святослав, закликаючи кожного прийняти Різдво як особливий дар Божого благословення.

Він також звернувся до українських воїнів, які святкують Різдво далеко від домівок, у складних умовах війни: «Сьогодні хочу обійняти усіх наших поранених захисників, усіх тих, хто на своєму тілі носить рани війни. У вас сьогодні народжується наш Спаситель, щоб вам і всій Україні подати зцілення, міцність, стійкість

Окремо Предстоятель згадав і тих, хто переживає болісні втрати через війну: «Сьогодні сам Господь приходить до вас, щоб стати вашим рідним, тим, який хоче сьогодні вас огорнути теплом небесної любові».

Глава УГКЦ звернувся й до дітей України, які через війну опинилися далеко за її межами: «Знаєте, Україна святкує Різдво, як колись під час Другої світової війни, в засланні, у криївках і на Сибірі лунає українська коляда і перемагає сучасних іродів їхню злобу».

Вірним по всьому світу Блаженніший Святослав побажав «веселих свят, смачної куті, веселої коляди і великої любові і братання глобальної, вселенської, християнської, української родини».

«Нехай Боже благословення, Божий мир, Божа радість, Боже світло прийде до кожної української родини, до кожної домівки, і Божий мир спочине на нашій Батьківщині», – побажав патріарх.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.