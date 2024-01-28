Епатажний концерт майже голих артистів на Драгобраті збурив мережу (відео)

Епатажна вечірка у готелі «Різдво» викликали бурхливу реакцію в українців

На гірськолижному курорті Драгобрат відбувся концерт українського гурту «Хамерман знищує віруси». Артисти вийшли на сцену зі шкарпетками на статевих органах, що є частиною їхнього фірмового стилю. Відео в соцмережах поширив журналіст Віталій Глагола.

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Концерт пройшов у п’ятницю, 26 січня, у готелі «Різдво» на Драгобраті. Відео з події викликали бурхливу реакцію в користувачів мережі. Зокрема, обурився і сам журналіст, який опублікував відео.

«І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом – дуже багато запитань. Але найбільше запитань до власників закладу», – написав він.

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Увага! Відео містять нецензурну лексику.

На подію відреагувала і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. На її думку, такі речі слід припинити.

фото: скриншот із Telegram-каналу Ірини Верещук

«Знов читаю в ЗМІ про якісь «голі вечірки» на Закарпатті… Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось», – каже Верещук.

Також концерт прокоментував захисник України з ніком Чорний Гуцул у Facebook.

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«Коли ми захищаємо нашу неньку Україну, коли гинуть найкращі сини України. Коли ми далеко від родини, від дружин, від дітей, віддаємо найдорожче здоров'я, свій час, і життя. Вдома, в рідному селі таке твориться. Прошу поліцію, і СБУ розібратися зданою ситуації, притягнути господаря до відповідальності який надав їм приміщення для оренди», – написав він.

Зазначимо, що гурт «Хамерман знищує віруси», який існує з 1996 року, відомий своїми епатажними костюмами та провокативними текстами пісень. Самі музиканти кажуть, що гурт «поза жанрами та суспільною мораллю». Відомо, що від початку повномасштабної війни в Україні музиканти дають концерти щотижня у різних містах країни та збирають донати для ЗСУ.

Нагадаємо, що в перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК).