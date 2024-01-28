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Епатажний концерт майже голих артистів на Драгобраті збурив мережу (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Епатажний концерт майже голих артистів на Драгобраті збурив мережу (відео)
На гірськолижному курорті Драгобрат виступили майже повністю оголені артисти гурту «Хамерман знищує віруси»
фото: скриншот відео

Епатажна вечірка у готелі «Різдво» викликали бурхливу реакцію в українців

На гірськолижному курорті Драгобрат відбувся концерт українського гурту «Хамерман знищує віруси». Артисти вийшли на сцену зі шкарпетками на статевих органах, що є частиною їхнього фірмового стилю. Відео в соцмережах поширив журналіст Віталій Глагола.

Концерт пройшов у п’ятницю, 26 січня, у готелі «Різдво» на Драгобраті. Відео з події викликали бурхливу реакцію в користувачів мережі. Зокрема, обурився і сам журналіст, який опублікував відео.

«І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом – дуже багато запитань. Але найбільше запитань до власників закладу», – написав він.

Увага! Відео містять нецензурну лексику.

На подію відреагувала і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. На її думку, такі речі слід припинити.

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фото: скриншот із Telegram-каналу Ірини Верещук

«Знов читаю в ЗМІ про якісь «голі вечірки» на Закарпатті… Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось», – каже Верещук.

Також концерт прокоментував захисник України з ніком Чорний Гуцул у Facebook.

«Коли ми захищаємо нашу неньку Україну, коли гинуть найкращі сини України. Коли ми далеко від родини, від дружин, від дітей, віддаємо найдорожче здоров'я, свій час, і життя. Вдома, в рідному селі таке твориться. Прошу поліцію, і СБУ розібратися зданою ситуації, притягнути господаря до відповідальності який надав їм приміщення для оренди», – написав він.

Зазначимо, що гурт «Хамерман знищує віруси», який існує з 1996 року, відомий своїми епатажними костюмами та провокативними текстами пісень. Самі музиканти кажуть, що гурт «поза жанрами та суспільною мораллю». Відомо, що від початку повномасштабної війни в Україні музиканти дають концерти щотижня у різних містах країни та збирають донати для ЗСУ.

Нагадаємо, що в перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК).

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Теги: скандал артист Закарпаття концерт

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