Епіфаній призначив собі помічників для «церковної дипломатії»



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Предстоятель ПЦУ Епіфаній вже підписав відповідні укази

Заступниками голови управління зовнішніх церковних зв’язків стали архієпископи Іларіон та Євстратій

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній призначив архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія на посади заступників голови управління зовнішніх церковних зв’язків. Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ) на сторінці церкви у Facebook.

Як зазначається, відповідні укази вже підписані.

«Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній призначив архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія на посади заступників голови Управління зовнішніх церковних зв’язків», - йдеться у повідомленні.

Враховуючи особливу важливість напрямку розвитку зовнішніх церковних зв’язків Священний Синод своїм рішенням від 5 лютого 2019 р. залишив керівництво управлінням зовнішніх церковних зв’язків за предстоятелем.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня у Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанарі відбулося вручення Томосу й божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Згодом Томос підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

3 лютого в Софії Київській відбулася церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія, яка завершила всі процедури, які утверджують автокефалію УПЦ.