Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони

У Силах оборони розпочав роботу факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети», – зазначила на відкритті факультету Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Програма навчання

«Програми факультету поєднують стратегію і практику – глобальне розуміння змін і конкретні інструменти для щоденної роботи в підрозділах. Усе базується на реальному досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни. Викладають військові та цивільні експерти з оборонного сектору. Це дає змогу поєднати сучасні технологічні підходи з актуальними потребами війська», – пояснює Міноборони.

Набір проходить у закритому форматі: спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Напрями навчання:

цифрова трансформація в секторі оборони;

робота з даними та аналітика для ухвалення рішень;

управління цифровими та технологічними проєктами;

архітектура систем та інтеграція рішень;

кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури;

лідерство та управління змінами в оборонному секторі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало формування розгалуженої IT-вертикалі в структурі Сил оборони. У підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях з’явиться нова офіційна роль – фахівець із цифровізації, який відповідатиме за впровадження технологій безпосередньо на полі бою.