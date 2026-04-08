Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Програми факультету поєднують стратегію і практику
фото: Міноборони

У Силах оборони розпочав роботу факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети», – зазначила на відкритті факультету Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Програма навчання

«Програми факультету поєднують стратегію і практику – глобальне розуміння змін і конкретні інструменти для щоденної роботи в підрозділах. Усе базується на реальному досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни. Викладають військові та цивільні експерти з оборонного сектору. Це дає змогу поєднати сучасні технологічні підходи з актуальними потребами війська», – пояснює Міноборони.

Набір проходить у закритому форматі: спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Напрями навчання:

  • цифрова трансформація в секторі оборони;
  • робота з даними та аналітика для ухвалення рішень;
  • управління цифровими та технологічними проєктами;
  • архітектура систем та інтеграція рішень;
  • кібербезпека та стійкість цифрової інфраструктури;
  • лідерство та управління змінами в оборонному секторі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало формування розгалуженої IT-вертикалі в структурі Сил оборони. У підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях з’явиться нова офіційна роль – фахівець із цифровізації, який відповідатиме за впровадження технологій безпосередньо на полі бою. 

Читайте також:

Читайте також

Навчання військових у полку «Скеля»
Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська
2 квiтня, 15:04
Застосунок не працював
«Резерв+» відновив роботу (оновлено)
1 квiтня, 12:11
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
30 березня, 13:44
Мстислав Банік очолював у Міноборони розвиток застосунків «Армія+» та «Резерв+»
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься
26 березня, 11:33
ЗСУ уразили військову логістику і позиції ворога
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
19 березня, 14:33
Офіцерка ЗСУ замість лікарні поїхала на зйомки програми «МастерШеф»
Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці
19 березня, 12:56

Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)
Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)
Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь
Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
