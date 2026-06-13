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Майже половина українців не планують повертатися з-за кордону: дослідження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Майже половина українців не планують повертатися з-за кордону: дослідження
39% українців називають безпеку головним фактором повернення в Україну
фото з відкритих джерел

37,6% респондентів заявили, що розглядають повернення до України

47,9% українців, які нині проживають у Польщі, Німеччині та Чехії, вважають своє повернення до України малоймовірним. Про це свідчить дослідження Громадянської мережі «Опора», присвячене міграційним процесам та їхньому впливу на Державний реєстр виборців (ДРВ), пише «Главком».

Згідно з дослідженням, лише 37,6% респондентів заявили, що розглядають повернення до України, ще 14,5% не визначилися зі своїми планами. При цьому 74,7% опитаних – це українці, які виїхали за кордон уже після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

39% українців називають безпеку головним фактором повернення в Україну. Значна частина опитаних із досвідом міграції (66%) говорять про припинення обстрілів, 29% – про деокупацію, 25% – про відсутність загрози окупації. Згідно з дослідженням, серед інших факторів повернення – сімейні обставини (16,3%), економічні чинники (11,7%) та житлові умови (10,6%).

Така ситуація прямо впливає на планування майбутніх повоєнних виборів, адже післявоєнні масштаби повернення можуть бути значно меншими, ніж очікується. Експерти «Опори» вважають, що планування виборчої інфраструктури має базуватися на фактичному розселенні на момент виборів, а не на припущенні про масове повернення.

Як відомо, кожен шостий українець змінив своє місце проживання з початку повномасштабної агресії РФ. Про це свідчать результати ексклюзивного дослідження Громадянської мережі «Опора».

Згідно з дослідженням, 28,5% громадян проживають не за місцем своєї офіційної реєстрації. Так, чверть людей хоча б раз змінювали місце проживання, переважна більшість (71,5% опитаних, у перерахунку на все доросле населення – 17,3%, тобто кожен шостий) – унаслідок війни.

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Теги: переселенці Україна біженці

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