Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься
Мстислав Банік очолював у Міноборони розвиток застосунків «Армія+» та «Резерв+»
фото: «Дія»

Посадовець, який у Мінцифри відповідав за запуск і розвиток «Дії», займатиметься реформою закупівель

Кабінет міністрів призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова.

За словами міністра, завдання Баніка – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі. Посадовець має досвід побудови державних цифрових продуктів.

«У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток «Дії». У Міноборони очолював розвиток «Армія+» та «Резерв+». Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2», – каже він.

Крім того, уряд підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

«Його завдання – забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус – реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень», – каже Федорова.

Мироненко працював заступником міністра оборони: відповідав за розвиток Delta, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей штучного інтелекту іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО. Був заступником міністра цифрової трансформації. Учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою – без людського фактора, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни.

Теги: реформа Міноборони кадрові зміни держзакупівлі Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua