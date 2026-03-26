Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься

Посадовець, який у Мінцифри відповідав за запуск і розвиток «Дії», займатиметься реформою закупівель

Кабінет міністрів призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова.

За словами міністра, завдання Баніка – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі. Посадовець має досвід побудови державних цифрових продуктів.

«У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток «Дії». У Міноборони очолював розвиток «Армія+» та «Резерв+». Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2», – каже він.

Крім того, уряд підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

«Його завдання – забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус – реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень», – каже Федорова.

Мироненко працював заступником міністра оборони: відповідав за розвиток Delta, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей штучного інтелекту іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО. Був заступником міністра цифрової трансформації. Учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку.

