Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?
У Силах оборони запроваджують нову роль ‒ IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях
Міністерство оборони України розпочало формування розгалуженої IT-вертикалі в структурі Сил оборони. У підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях з’явиться нова офіційна роль – фахівець із цифровізації, який відповідатиме за впровадження технологій безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.
Як повідомляється, місія полягає у забезпеченні ефективності цифрових продуктів для військових, їхньому оперативному впровадженні та масштабуванні на необхідних напрямках.
Наразі відкрито понад 2 тис. вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.
Повідомляється, що у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:
- розуміє реальні потреби підрозділу;
- координує впровадження рішень;
- дає зворотний зв’язок розробникам;
- ініціює нові зміни.
Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці – для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.
«У сучасних організаціях IT – це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться в українському війську. Це дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях», – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
Кого шукає українське військо
До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:
- керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
- проєктний менеджер (Project Manager);
- аналітик даних (Data Analyst);
- бізнес-аналітик (Business Analyst);
- фахівець із супроводження продукту (Product Support);
- фахівець із документального супроводження (Technical Writer).
Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.
«Главком» писав, що уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи. Запуск єдиної цифрової системи планується у жовтні 2026 року. Зазначається, що переведення відбуватиметься через єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». У межах проєкту роботодавці та працездатні особи матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин: пошук роботи, підбір персоналу, укладення трудового договору та його припинення, а також ведення особової справи працівника.
Нагадаємо, Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році.
