Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мережа фахівців із цифрової трансформації працюватиме на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони
фото з відкритих джерел

У Силах оборони запроваджують нову роль ‒ IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях 

Міністерство оборони України розпочало формування розгалуженої IT-вертикалі в структурі Сил оборони. У підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях з’явиться нова офіційна роль – фахівець із цифровізації, який відповідатиме за впровадження технологій безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, місія полягає у забезпеченні ефективності цифрових продуктів для військових, їхньому оперативному впровадженні та масштабуванні на необхідних напрямках. 

Наразі відкрито понад 2 тис. вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.

Повідомляється, що у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:

  • розуміє реальні потреби підрозділу;
  • координує впровадження рішень;
  • дає зворотний зв’язок розробникам;
  • ініціює нові зміни.

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці – для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

«У сучасних організаціях IT – це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться в українському війську. Це дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях», – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Кого шукає українське військо

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

  • керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
  • проєктний менеджер (Project Manager);
  • аналітик даних (Data Analyst);
  • бізнес-аналітик (Business Analyst);
  • фахівець із супроводження продукту (Product Support);
  • фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.

«Главком» писав, що уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи. Запуск єдиної цифрової системи планується у жовтні 2026 року. Зазначається, що переведення відбуватиметься через єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». У межах проєкту роботодавці та працездатні особи матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин: пошук роботи, підбір персоналу, укладення трудового договору та його припинення, а також ведення особової справи працівника.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році.

Читайте також:

Теги: ЗСУ робота війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua