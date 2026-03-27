Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?

Мережа фахівців із цифрової трансформації працюватиме на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони

У Силах оборони запроваджують нову роль ‒ IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях

Міністерство оборони України розпочало формування розгалуженої IT-вертикалі в структурі Сил оборони. У підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях з’явиться нова офіційна роль – фахівець із цифровізації, який відповідатиме за впровадження технологій безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, місія полягає у забезпеченні ефективності цифрових продуктів для військових, їхньому оперативному впровадженні та масштабуванні на необхідних напрямках.

Наразі відкрито понад 2 тис. вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.

Повідомляється, що у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:

розуміє реальні потреби підрозділу;

координує впровадження рішень;

дає зворотний зв’язок розробникам;

ініціює нові зміни.

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці – для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

«У сучасних організаціях IT – це важлива частина команди. Тепер такі ролі системно з’являтимуться в українському війську. Це дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях», – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Кого шукає українське військо

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.

