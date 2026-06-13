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Виборча адреса майже всіх українців за кордоном не відповідає місцю їхнього фактичного перебування: дослідження

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Виборча адреса майже всіх українців за кордоном не відповідає місцю їхнього фактичного перебування: дослідження
Мігрантів треба спонукати оновити свої дані завчасно до початку процесу перших повоєнних виборів
фото з відкритих джерел

Із початку російського вторгнення зафіксовано 0,5 млн офіційних змін виборчої адреси всередині України

У Державному реєстрі виборців (ДРВ) відображено менше половини міжобласної міграції та менше 1% міграції за кордон. Про це свідчать дані дослідження Громадянської мережі «Опора», присвяченого актуальності даних ДРВ і виконаного на основі даних мобільного оператора Vodafone Україна, передає «Главком».

Згідно із дослідженням, із початку повномасштабного вторгнення в ДРВ зафіксовано 0,5 млн офіційних змін виборчої адреси всередині України. Натомість дані Vodafone Україна вказують на щонайменше 1,2 млн фактичних переміщень між областями. Крім того, ще 640 тис. громадян переїхали в межах своєї області.

Ще менш актуальними є дані ДРВ про міграцію за кордон. Вони відображають прибуття лише близько 45 тисяч громадян на територію закордонного виборчого округу – проти близько 5,2 млн переміщень за кордон, на що вказують дані Vodafone. Ба більше, через офіційне зняття з консульського обліку закордонний виборчий округ навіть формально «зменшився» на майже 15 тис. людей.

З огляду на безпрецедентні масштаби міграції, експерти «Опори» підкреслюють необхідність системного оновлення даних ДРВ, його синхронізації з іншими державними реєстрами (зокрема базами Державної прикордонної служби) та впровадження активної реєстрації виборців, щоб спонукати мігрантів оновити свої дані завчасно до початку процесу перших повоєнних виборів.

Нагадаємо, 47,9% українців, які нині проживають у Польщі, Німеччині та Чехії, вважають своє повернення до України малоймовірним. Про це свідчить дослідження Громадянської мережі «Опора», присвячене міграційним процесам та їхньому впливу на Державний реєстр виборців (ДРВ).

Згідно з дослідженням, лише 37,6% респондентів заявили, що розглядають повернення до України, ще 14,5% не визначилися зі своїми планами. При цьому 74,7% опитаних – це українці, які виїхали за кордон уже після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Теги: українці кордон реєстр

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