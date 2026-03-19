Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
ЗСУ уразили військову логістику і позиції ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Під удар потрапили боєприпаси, пальне та райони скупчення військ одразу на кількох напрямках

У ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по об’єктах військової логістики та живій силі російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема, зафіксовано ураження складів боєприпасів у Донецьку, Ялті Донецької області та в районі населеного пункту Каланчак на Херсонщині. Також під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Веселого на Донеччині.

Окремо українські військові уразили склад пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти Донецької області та населеного пункту Овражки в тимчасово окупованому Криму.

У військовому командуванні зазначають, що такі удари спрямовані на зниження наступального потенціалу російських військ. Наразі масштаби втрат і завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ.Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Раніше підрозділи Сил оборони 16 березня уразили інфраструктуру авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ. Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

Читайте також:

Теги: окупанти росіяни окуповані території ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Lely45 написала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади
Співачка Lely45 відвідала фронт та написала пісню для морпіхів 36-ї бригади ЗСУ (відео)
20 лютого, 12:09
Ситуація на фронті 21 лютого
Лінія фронту станом на 21 лютого 2026. Зведення Генштабу
21 лютого, 22:25
Митрополит Антоній переконував, що накопичував мільйони з 1963 року
Чи пішли на ЗСУ мільйони, вилучені у митрополита УПЦ МП? Несподіване рішення суду
27 лютого, 07:30
ДОТ і Клопотенко працюватимуть у проєкті «Готуємо до бою»
Клопотенко співпрацюватиме із ЗСУ: подробиці від Міноборони
3 березня, 12:43
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Через побоювання покарання частина командирів може змінювати або пом’якшувати інформацію у звітах, каже Крот
Комбриг назвав головну проблему армії
8 березня, 19:37
Ситуація на фронті 11 березня
Лінія фронту станом на 11 березня 2026. Зведення Генштабу
11 березня, 22:12
Микола Ніколаєв був переможцем регіональних та всеросійських турнірів з боксу
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера
Сьогодні, 13:04
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
Сьогодні, 13:10

Суспільство

У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку: деталі
Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку: деталі
Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці
Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua