Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях

Під удар потрапили боєприпаси, пальне та райони скупчення військ одразу на кількох напрямках

У ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по об’єктах військової логістики та живій силі російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема, зафіксовано ураження складів боєприпасів у Донецьку, Ялті Донецької області та в районі населеного пункту Каланчак на Херсонщині. Також під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Веселого на Донеччині.

Окремо українські військові уразили склад пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти Донецької області та населеного пункту Овражки в тимчасово окупованому Криму.

У військовому командуванні зазначають, що такі удари спрямовані на зниження наступального потенціалу російських військ. Наразі масштаби втрат і завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч на 19 березня масштабної атаки безпілотників зазнали об'єкти в Ставропольському та Краснодарському краях РФ.Найбільш інтенсивні вибухи пролунали в місті Невинномиськ, де під ударом опинилася промислова зона. За повідомленнями місцевих мешканців, серія з 15-20 потужних вибухів тривала кілька годин. У житлових будинках від ударних хвиль тремтіло скло, а у дворах масово спрацьовувала сигналізація автомобілів.

Раніше підрозділи Сил оборони 16 березня уразили інфраструктуру авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ. Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».