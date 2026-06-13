На війні поліг командир механизованої роти з Києва. Згадаймо Дмитра Братицю

У 2023 році Дмитро Братиця став на захист України

Офіцер воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Братицю.

28 травня 2026 року Київ попрощався із командиром механізованої роти Дмитром Братицею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дарницьку РДА.

Дмитро Братиця народився 27 жовтня 1986 року. Навчався у ліцеї №267, а згодом, паралельно із навчанням у вечірній школі, здобув фах кухаря.

Майже 18 років свого життя присвятив кулінарній справі. Він щиро любив свою роботу, готував із душею, ділився досвідом і дарував людям тепло через свою працю.

У 2023 році Дмитро став на захист України. Після проходження навчання отримав звання молодшого лейтенанта та проходив службу у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького.

Навесні 2025 року Братиця був призначений командиром механізованої роти фото: Дарницька РДА

Навесні 2025 року був призначений командиром механізованої роти.

Рідні та близькі згадують Дмитра як відкриту, щиру, життєрадісну й відповідальну людину, люблячого чоловіка та турботливого батька.

Дарницька громада попрощалася із Захисником України Дмитром Братицею фото: Дарницька РДА

Прощання із захисником України Дмитром Братицею фото: Дарницька РДА

Поховали воїна 28 травня 2026 року. У Дмитра Братиці залишилися дружина, 11-річний син Артем, мама, тато та брат.

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