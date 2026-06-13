Росія модернізує шахеди: фахівець ЗСУ розказав про ключові новації

Олександр Заруба: «Росіяни все більше використовують електроніку подвійного призначення, це дозволяє легально завозити таку продукцію з країн Заходу до РФ».

Найуживаніший з таких БпЛА – «Герань-2» – є плагіатом іранської моделі Shahed-136

Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу Shahed, які активно використовує для атак по території України. Найбільш поширеним серед них залишається БпЛА «Герань-2», що є копією іранського дрона Shahed-136. Про це в інтрев'ю «Главкому» розповів фахівець Збройних сил України Олександр Заруба

«Герань-2» російські війська найчастіше застосовують для ударів по українській інфраструктурі. Один із останніх таких випадків стався вночі 7 червня 2026 року, коли російський безпілотник атакував сховище відпрацьованого ядерного палива.

Як зазначив експерт, уперше «Герань-2» була застосована російськими військами у вересні 2022 року. Уже наприкінці того ж року ворог почав масово використовувати ці дрони, а в липні 2023-го налагодив їхнє серійне виробництво.

Відтоді безпілотник пройшов кілька етапів модернізації. За словами Заруби, зміни були спрямовані на здешевлення виробництва та підвищення стійкості до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Останнім часом російські військові почали експериментувати з озброєнням таких дронів. Зокрема, на «Герань-2» встановлюють зенітні ракети Р-60, переносні зенітні ракетні комплекси «Верба» та імітатори ракет класу «повітря-повітря». Таким чином безпілотники можуть використовуватися не лише як ударні засоби, а й як потенційні носії озброєння проти української авіації.

Крім того, у 2024 році Росія розпочала серійний випуск третього покоління «Гераней». Йдеться про версію, створену на базі іранського реактивного безпілотника Shahed-238.

Нова модифікація зберегла загальні розміри та конструкцію попередньої версії, однак отримала турбореактивний двигун. Завдяки цьому швидкість дрона може сягати 550 км/год, що значно ускладнює його перехоплення та знищення засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, ударні безпілотники типу Shahed залишаються одним із головних засобів повітряних атак Росії проти України. Ворог регулярно використовує їх для ударів по об'єктах енергетичної, транспортної та цивільної інфраструктури. Українські військові неодноразово повідомляли про модернізацію цих БпЛА, спрямовану на підвищення їхньої стійкості до засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.