Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Офіцерка ЗСУ замість лікарні поїхала на зйомки програми «МастерШеф»
фото: СТБ

Слідство вважає, що офіцерка місяцями імітувала лікування, паралельно беручи участь у телевізійному шоу

В Україні судять військовослужбовицю, яку підозрюють в ухиленні від служби під виглядом лікування. За даними слідства, під час нібито перебування у стаціонарі вона фактично брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

фото: reyestr.court.gov.ua

За матеріалами справи, штурман авіаційного загону однієї з військових частин із 14 квітня по 16 серпня 2025 року офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні у військовому медзакладі. Водночас правоохоронці встановили, що з 22 квітня по 11 серпня вона перебувала в Києві та області, де брала участь у зйомках телевізійної програми.

Фото: woodvictoria/Іnstagram

Для перевірки цих обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної. Йдеться про інформацію щодо дзвінків, повідомлень, геолокації, підключень до базових станцій, IMEI пристрою та руху коштів на рахунку.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України – ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду. У разі доведення вини військовослужбовиці загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

До слова під час переведення з батальйонів резерву військових після самовільного залишення частини (СЗЧ) враховуються рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Такі ж листи від військових частин забезпечення до уваги не беруться

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

