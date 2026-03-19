Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці

Слідство вважає, що офіцерка місяцями імітувала лікування, паралельно беручи участь у телевізійному шоу

В Україні судять військовослужбовицю, яку підозрюють в ухиленні від служби під виглядом лікування. За даними слідства, під час нібито перебування у стаціонарі вона фактично брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

За матеріалами справи, штурман авіаційного загону однієї з військових частин із 14 квітня по 16 серпня 2025 року офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні у військовому медзакладі. Водночас правоохоронці встановили, що з 22 квітня по 11 серпня вона перебувала в Києві та області, де брала участь у зйомках телевізійної програми.

Для перевірки цих обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної. Йдеться про інформацію щодо дзвінків, повідомлень, геолокації, підключень до базових станцій, IMEI пристрою та руху коштів на рахунку.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України – ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду. У разі доведення вини військовослужбовиці загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

