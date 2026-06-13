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Міноборони відповіло, чи захистить служба в тилу від фронту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони відповіло, чи захистить служба в тилу від фронту
Міноборони назвало випадки, коли військових можуть залучити до боїв
фото: armyinform.com.ua

У відомстві пояснили, за яких обставин військовий може опинитися на передовій

Міністерство оборони України роз'яснило умови нового базового контракту для проходження військової служби. Документ передбачає службу на посадах поза бойовими частинами, однак не гарантує стовідсоткового уникнення бойових зіткнень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що базовий контракт укладається на 24 місяці та розрахований насамперед на громадян, які мають затребувані цивільні спеціальності й хочуть проходити службу у тилових підрозділах.

Як пояснили в Міноборони, через умови війни неможливо повністю виключити ситуації, коли військовослужбовців із тилових посад можуть залучати до виконання бойових завдань.

Водночас у разі перебування на передовій на таких військових поширюватимуться ті самі доплати, що й на бійців за піхотно-штурмовими або бойовими контрактами. Крім того, контрактник має право добровільно перевестися на більш ризикований вид служби.

У Міністерстві оборони також розкрили систему грошового забезпечення для військових, які оберуть базовий контракт.

Мінімальна заробітна плата за таким контрактом становить 30 тис. грн на місяць. Вона складається з базової ставки у розмірі 20 тис. грн та гарантованої додаткової виплати у 10 тис. грн за проходження служби в тилу.

Окремі надбавки передбачені для військовослужбовців, які виконують завдання на пунктах управління або у штабах. Розмір таких виплат залежить від характеру виконуваних завдань.

У разі безпосередньої участі в бойових діях сума щомісячного грошового забезпечення може зрости до 120 тис. грн.

У Міноборони наголошують, що базовий контракт є одним із нових форматів служби, який має залучити до війська фахівців із цивільного сектору. Йдеться про спеціалістів у сферах логістики, зв'язку, технічного забезпечення, адміністрування та інших напрямках, необхідних для функціонування Збройних сил.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оголосило про намір відкрити міжнародний ринок рекрутингу іноземних добровольців для посилення бойових підрозділів. За словами представників відомства, метою ініціативи є часткове заміщення посад штурмовиків та піхотинців іноземними фахівцями, що має зменшити навантаження на українських військових. 

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Теги: Міноборони ЗСУ контрактна армія

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