13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. У світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. За новоюліанським церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Акилини і Трифілія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року

Важлива подія для історії України. Саме цього дня 2014 року українське місто Маріуполь було звільнене від російських окупантів. О 5 годині ранку розпочався штурм із боку ЗСУ, а вже за кілька годин українські бійці взяли штаб бойовиків. У результаті операції було знищено декілька сепаратистів, а ще два десятки взяті у полон.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН з метою подолання дискримінації та захисту прав людей з альбінізмом у всьому світі. Через відсутність пігменту меланіну такі люди стикаються не лише з ризиками для здоров’я (проблеми із зором, чутливість до сонця), а й із соціальною стигматизацією. День закликає суспільство до толерантності та підтримки.

Всесвітній день софтболу

Спортивне свято, яке об'єднує мільйони прихильників цієї командної гри з м'ячем, що є різновидом бейсболу. День був заснований Міжнародною федерацією софтболу на честь річниці визнання цього виду спорту Олімпійським комітетом і спрямований на популяризацію активного та здорового способу життя серед молоді.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Акилини і Трифілія

13 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Акилини та святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської. Свята мучениця Акилина жила у ІІІ столітті у місті Бібл (Фінікія). Вона виховувалася у християнській благочестивій родині і вже у віці 12 років активно проповідувала віру в Христа серед однолітків. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана дівчинку схопили та піддали жорстоким катуванням. Попри юний вік, Акилина виявила стійкість і мужність, не зрікшись своєї віри, за що була страчена через усікновення голови. Святитель Трифілій жив у ІV столітті і був єпископом міста Левкусія (Нікосія) на Кіпрі. Він вважався одним із найосвіченіших людей свого часу, навчався у Бейруті, вивчав римське право. Під впливом святителя Спиридона Триміфунтського він прийняв християнство, став його учнем, а згодом – видатним проповідником та захисником православного віровчення на Першому Вселенському Соборі.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день здавна називали «Акилини-гречишниці», оскільки саме в цей період селяни традиційно сіяли гречку. За народними прикметами, 13 червня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці стоїть сильний туман – літо буде багатим на врожай грибів;

багато комарів та мошок з'явилося цього дня – найближчий тиждень буде спекотним та сухим;

павуки тчуть довгі нитки павутини – до затяжної теплої погоди;

собака качається по траві – чекайте на швидку зміну погоди та дощ із грозою.

Історичні події

1589 рік – англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснюють морський напад на Лісабон;

1892 рік – у Києві запускають для пасажирів перший електричний трамвай;

1919 рік – біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстрілюють державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували до Чехословаччини;

1983 рік – на ринок у США надходить перший серійний мобільний телефон, це був пристрій під назвою «Dynatac 8000x» виробництва компанії «Motorola», який важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 рік – американський космічний зонд «Піонер-10» перетинає орбіту Нептуна і стає першим витвором людини, що покидає межі Сонячної системи;

2014 рік – українські війська визволяють місто Маріуполь від проросійських терористів.

Іменини

День ангела 13 червня святкують: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Килина, Анна.