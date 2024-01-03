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Фонд Порошенка співпрацюватиме з Історичним музеєм у відновленні музею Шухевича у Львові

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фонд Порошенка співпрацюватиме з Історичним музеєм у відновленні музею Шухевича у Львові
У день народження Бандери росіяни знищили музей Шухевича
фото: ДСНС

Музей Романа Шухевича є філіалом Львівського історічного музею

Благодійний фонд Порошенка готується до підписання угоди з Львівським історичним музеєм про співпрацю у відновленні будівлі Меморіального музею Романа Шухевича у Львові. Про це пишуть Варіанти з посиланням на голову Львівської терорганізації партії Європейська солідарність Олега Синютка. 

«Зараз спільно з Історичним музеєм, філіалом якого є музей Шухевича, готуємо до підписання договір, в якому будуть визначені параметри нашої співпраці у проєкті відновлення будівлі музею Шухевича», – сказав він. 

Олег Синютка пояснив, що Фонд Порошенка звернувся з офіційною заявою до Історичного музею щодо ініціативи відновлення будівлі музею Шухевича. 

Історичний музей є закладом Львівської обласної ради, тому члени комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради провели виїзне засідання на місці зруйнованої будівлі музею Шухевича та підтримали ініціативу Фонда Порошенка. 

«Лише Фонд Порошенка запропонував фінансування відновлення будівлі музею. Інших пропозицій не було. Терміни завершення ремонтних робіт залежать від того, наскільки оперативно і злагоджено будуть вироблені дозволи та інші документи, потрібні для реконструкції музею», – пояснив  народний депутат. 

Олег Синютка відзначив, що будинок в Білогорщі, в якому розташований музей Шухевича, знаходиться поміж інших житлових будинків, тому плани розширення чи перебудови зруйнованого будинку малореальні, адже для цього немає місця.

«Важливо відновити зруйновані приміщення і відновити роботу музею.  Нам всім потрібно об’єднатись навколо цієї справи, адже цей музей – це символ патріотизму, нашої боротьби.  Більшу споруду на цьому місці не можливо звести. Але в майбутньому вартує розробити концепцію і збудувати додатковий корпус музею, в якому розмітиться експозиція, присвячена родині Шухевичів, а також сторінкам героїчної боротьби українців за свободу», – пояснив він. 

Нагадаємо, у Львові в результаті падіння уламків російського дрона повністю згорів музей головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Деякі речі генерала втрачені назавжди, однак більшість експонатів вдалося вберегти.

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Суспільство

Фонд Порошенка співпрацюватиме з Історичним музеєм у відновленні музею Шухевича у Львові
Фонд Порошенка співпрацюватиме з Історичним музеєм у відновленні музею Шухевича у Львові
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