Фонд Порошенка та волонтери передали на фронт 18 пікапів (фото)

Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по Зброї»

Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по Зброї»

Нові пікапи поїдуть в десантно-штурмові війська

Партію нових пікапів, підготовлених для бойових умов, передали десантникам на фронт п'ятий президент України Петро Порошенко та волонтери. Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по Зброї».

Дві автівки вже на передовій, ще 16 сьогодні відбули на службу.

«Ми встигли завезти 5000 бронежилетів з фінської броні, з демпферами, з антирекошетом, високої якості, завезти радіостанції: цифрові, автомобільні, з ретрансляторами. Завезли тепловізори, снайперське обладнання, завезли все те, що не вистачало нашим воїнам. І от дійшла справа до техніки. Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні», – пояснює Порошенко.

«Тут знаходяться закуплені нами 16 автомобілів, два ми вже передали. Сьогодні ці підуть в десантні бригади, в наші десантно-штурмові війська. Тут також стоять бронекапсули, кулемети. Вони в такому вигляді підуть на фронт», – показує Порошенко.

Він зазначив, що це лише початок програми: «для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня», – зауважує Порошенко.

«А буде ще, відкрию таємницю, і про військові вантажівки в майбутньому. Ми зараз цим займаємося. І можливо про бронетехніку в майбутньому. І цим ми займемося. Принаймні ми все робимо для того, щоб це вдалося», – говорить Петро Порошенко.