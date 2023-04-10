«Вагнерівці» вербують мешканців Кубані

Мешканці російської Кубані почали отримувати поштою листи від ПВК «Вагнера» із закликами доєднатися до лав найманців

Жителі Краснодара, Тихорецького та Геленджика повідомили про отримання звичайною поштою листівок ПВК «Вагнера» із закликом вступати до лав найманців. Про це повідомляє «Кавказ.Реалії».

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«Через бот зворотного зв'язку активістам надійшли близько ста повідомлень з отриманою через поштові скриньки рекламою найманства. Багато звернених надіслали фото листівок, додали в комітеті», – інформує видання.

Зазначається, що у листівці описані умови служби у складі ПВК – вік від 21 до 60 років, армійський досвід необов'язковий, при цьому обіцяють оклад від 240 тисяч рублів та премії.

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Підкреслюють, що листи підписані полковником у відставці, учасником воєн в Афганістані та Чечні Андрієм Трошевим.

Пресслужба творця ПВК підприємця Євгена Пригожина підтвердила, що листівки розсилає його організація.

Також повідомляється, що аналогічні листівки отримали мешканці Свердловської області, Красноярського краю, Адигеї та низки інших російських регіонів.

Раніше повідомлялося, екскомандира з ПВК «Вагнер» Андрія Медведєва, який попросив політичного притулку у Норвегії, було заарештовано у Швеції.

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