Луценко - контрреволюціонер. Депутат з БПП навів докази



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Юрій Луценко у 2019 році назвав статтю, яку він чотири роки тому вважав ключовою у боротьбі з корупцією - мертвою

2015 року Луценко заявляв, що стаття про незаконне збагачення є ключовою у боротьбі з корупцією, - Наєм

Народний депутат і член фракції БПП Мустафа Наєм назвав генерального прокурора Юрія Луценка контрреволюціонером через його підтримку рішення Конституційного про незаконне збагачення. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Наєм, у 2015 році генпрокурор заявляв, що стаття про незаконне збагачення є ключовою у боротьбі з корупцією.

«Юрій Луценко - лютий 2015 року: цей закон є одним із ключових для виконання вимог Майдану по реальній боротьбі з корупцією. Він розроблений в річищі західного, європейського підходу: про те, що головне не тільки покарати корупціонера, але і конфіскувати награбоване ним майно», - написав нардеп.

Проте вже через чотири роки Луценко назвав «ключову статтю у боротьбі з корупцією» - мертвою.

«Юрій Луценко: лютий 2019 року: юристи називають такі статті «мертвими», тобто такими, що не можна застосувати на практиці… наш фантастичний Комітет з антикорупційної діяльності підготував текст, який не відповідає практиці юридичного застосування», - зазначає Наєм і додає, що всі 65 підозрюваних в незаконному збагаченні чиновників, політиків і суддів гучно аплодують.

Нагадаємо, Луценко пояснив, чому рішення Конституційного суду про незаконне збагачення правильне. За словами генпрокурора, рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.