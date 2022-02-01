У Кишиневі відбудеться презентація книги про новітню агресію Кремля

Автори книги пояснюють механізми гібридного впливу Російської Федерації на державу

У Кишиневі 4 лютого в приміщенні Педагогічного інституту відбудеться презентація книги «Вижити поряд з імперією: новітня агресія Кремля» спільного авторства науковців та дослідників Центру політичних наративів демократії та Інституту світової політики.

Інформаційне агентство «Главком» долучається до інформаційної підтримки презентації спільної праці низки науковців про новітній розріз агресії РФ. Серед авторів дослідження відомі українські, молдовські та європейські дослідники: Андрій Клименко, Євген Магда, Сергій Федуняк, Євген Цибуленко, Віра Ястребова, Анатол Петренку, Олександр Солкан, Людмила Коада, Серджу Мустатя.

«Ідея книги з'явилася весною 2021 року як відображення необхідності осмислити тривалу агресивну неоімперську політику Російської Федерації, а також механізми та інструменти протидії з боку країн східноєвропейського регіону», – зазначають організатори.

Книга відкриває есе відомого польського історика і дисидента комуністичного часу, професора Варшавського університету Кажимижа Вуйчицького. Український історик Євгеній Магда розглядає механізми гібридного впливу Російської Федерації на державу, політолог Сергій Федуняк і правозахисниця Віра Ястребова аналізують гуманітарні аспекти російської окупації регіонів Донбасу.

Кримський економіст і журналіст Андрій Клименко разом із колегою Русланом Сидоренком, які представляють один із найбільш аналітичних центрів з моніторингу ситуацій у басейні Чорного моря BlackSea News, переконують, що РФ з початку окупації Криму перетворює півострів у джерело нестабільності й загроз.

Польський дослідник, доцент Лодзинського університету Томаш Ляховський оцінює можливість використання політико-юридичних механізмів для запобігання злочинів, вчинених керівництвом Кремля щодо України та держав східноєвропейського регіону.

Книгу завершує есе українських юристів – професора Євгенія Цибуленка та експерта Інни Тетери. Автори розповідають про агресію Російської Федерації щодо України через призму базових норм та принципів, закладених в основоположних документах ООН й інших міжнародних інститутів.

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