Президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії на полях саміту G20 можлива. Однак для цього американська сторона має офіційно запросити Україну. Наразі Київ такого запрошення не отримував.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів про можливість зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, пише Главком

«Ну ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь», – зазначив президент.

За словами Зеленського, низка світових лідерів уже пропонувала американській стороні офіційно запросити Україну на саміт. Президент підтвердив, що Київ готовий взяти участь у заході, якщо отримає запрошення.

Зеленський також зазначив, що знає про негативне ставлення деяких американських конгресменів до запрошення Путіна на G20. Однак, на його думку, участь України змінила б ситуацію. Він переконаний, що тристоронню зустріч лідерів на полях саміту підтримали б незалежно від ставлення інших країн до російського президента.

Саміт лідерів G20 у 2026 році відбудеться 14–15 грудня в Маямі, США. Його прийматиме президент Дональд Трамп. До G20 входять 19 держав, зокрема США та Росія, а також Європейський і Африканський союзи. Україна не є членом об’єднання, однак країна, яка головує в G20, може запрошувати на саміт держави, що не входять до його складу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Групи двадцяти» (G20) у Маямі.

Нагадаємо, Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.