Гончарук звинуватив інтернет-видання у поширенні брехні



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Олексій Гончарук заявив, що ніяких спільних проектів з Антоном Геращенком не презентував

Прем’єр звинуватив видання «Страна.ua» у спробі «зловити хайп»

Прем’єрміністр Олексій Гончарук звинуватив інтернет-видання «Страна.ua» у поширенні брехні.

Це сталося на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 25 вересня в Будинку уряду.

Зокрема журналістка видання, коли їй надали слово, поставила запитання: «Цією зимою ви разом з Антоном Геращенком презентували спільний проект рух «Люди важливі». При чому, як говорять, саме Антон Геращенко його фінансував. Чи пов’язане з цим його сьогоднішнє призначення заступником міністра?».

Гончарук парирував: «Навіщо ви поширюєте брехню? Я з Антоном Геращенком ніяких рухів не презентував. Ви – ЗМІ, чи поширювач фейків, скажіть мені, будь ласка».

Прем’єр звинуватив видання у спробі «зловити хайп».

За словами Гончарука, він не втручається у кадрову політику міністрів, «якщо для цього немає достатніх підстав».

«Пан Аваков подав на позицію заступників шестеро людей. Одним з них є дійсно Антон Геращенко. Якщо в когось є інформація, що ця людина є, наприклад, злочинцем, – дайте мені це… Ви брешете: я не презентував із паном Геращенком жодних публічних рухів», - сказав прем’єр.

Нагадаємо, праволіберальний суспільно-політичний рух у формі громадської організації «Люди важливі» виник у грудні 2018 року. За даними видання «Радіо Свобода», Олексій Гончарук був одним із співзасновників ГО «Люди важливі». На першій зустрічі руху в грудні був присутній народний депутат 8 скликання, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

У квітні проект «Люди важливі» оголосив, що боротиметься за місця в парламенті, але не знайшовши партнерів для участі у виборах, 5 червня заявив про припинення діяльності.