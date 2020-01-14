Google відкрив в Україні дослідний центр - ЗМІ



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До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями

Міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple

Техно-гігант компанія Google офіційно відкрила в Україні центр розробки (R&D-центр). Про це повідомляє видання AIN.UA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple, яку Google купив в листопаді 2019 року.

«З січня 2020 року співробітники київського офісу CloudSimple офіційно стали співробітниками R&D-центру Google». – йдеться у повідомленні.

Український офіс Google став третім з восьми офісів Google в Центральній і Східній Європі з R&D-центром. Два інших офіси компанії з R&D-центрами знаходяться в Польщі та Угорщині.

До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями.

Нагадаємо, що в 2014 році Google закрив центр розробок в Росії без пояснення причин.