Google відкрив в Україні дослідний центр - ЗМІ
Міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple
Техно-гігант компанія Google офіційно відкрила в Україні центр розробки (R&D-центр). Про це повідомляє видання AIN.UA з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple, яку Google купив в листопаді 2019 року.
«З січня 2020 року співробітники київського офісу CloudSimple офіційно стали співробітниками R&D-центру Google». – йдеться у повідомленні.
Український офіс Google став третім з восьми офісів Google в Центральній і Східній Європі з R&D-центром. Два інших офіси компанії з R&D-центрами знаходяться в Польщі та Угорщині.
До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями.
Нагадаємо, що в 2014 році Google закрив центр розробок в Росії без пояснення причин.