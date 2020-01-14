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    Суспільство

    Google відкрив в Україні дослідний центр - ЗМІ

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    До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями - Google відкрив в Україні дослідний центр - ЗМІ
    До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями

    Міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple

    Техно-гігант компанія Google офіційно відкрила в Україні центр розробки (R&D-центр).  Про це  повідомляє видання AIN.UA з посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що міжнародна компанія відкрила дослідний центр на базі київського офісу компанії CloudSimple, яку Google купив в листопаді 2019 року.

    «З січня 2020 року співробітники київського офісу CloudSimple офіційно стали співробітниками R&D-центру Google». – йдеться у повідомленні.

    Український офіс Google став третім з восьми офісів Google в Центральній і Східній Європі з R&D-центром. Два інших офіси компанії з R&D-центрами знаходяться в Польщі та Угорщині.

    До недавнього часу український офіс Google займався тільки роботою з рекламодавцями.

    Нагадаємо, що в 2014 році Google закрив центр розробок в Росії без пояснення причин.

    ЗМІ Google Україна
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