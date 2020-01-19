Громадяни України не хочуть служити в армії з 18 років



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На цей час петиція щодо відміни призова з 18 років набрала 135 голосів

Президента України Володимира Зеленського просять відмінити призов на військову службу з 18 років.

Про це йдеться у петиції №22/082886-еп, розміщеній на сайті Глави держави.

«Відмінити призов 2020 року з 18 років, залишити як було – з 20 років, при бажанні призовника можливо з 18 років», – йдеться у тексті петиції.

Петиція набрала 135 голосів з 25 000 необхідних. Для завершення збору підписів залишилося ще 89 днів.

Нагадаємо, президент підписав указ № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році».

Як повідомлялося, 18-річні хлопці не потраплять під весняний призов.