Турецькі спецпризначенці прибули до Лівії



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Відправка солдатів до Лівії уможливилась після того, як парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік

Про підтримку Анкару попросив уряд національної єдності країни, який воює з «Лівійською національною армією» командувача Халіфа Хафтара.

Турецькі сили спеціального призначення прибули до Триполі для захисту і підтримки уряду національної єдності Лівії. Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомили телеканали «Аль-Арабія» і «Аль-Хадата» з посиланням на джерела. До столиці Лівії також прибули турецькі військові, частина з них займеться навчанням лівійських бійців, а частина – розвідкою, повідомляє DW.

Нагадаємо, відправка солдатів до Лівії уможливилась після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою перебування турецьких військових солдатів у Лівії не є участь у бойових діях, а «підтримка легітимного уряду та запобігання гуманітарній трагедії».

26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про «повітряну, сухопутну та морську» військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку загонів «Лівійської національної армії» (ЛНА). Парламент країни, який засідає на сході країни та протистоїть уряду в Триполі, 4 січня проголосував проти військової присутності Туреччини, скасувавши угоди, які керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року з Ердоганом. Меморандум про військове співробітництво дозволяв Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни.

4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

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Нагадаємо, так звана Лівійська національна армія (ЛНА) бунтівного генерала Халіфи Хафтара та визнаний ООН уряд національної єдності Лівії звинувачують одне одного в порушеннях перемир’я. Наразі ситуація на фронтах Лівії спокійна.