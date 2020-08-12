Харків декомунізував станцію метро «Московський проспект»



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Колишня станція «Московський проспект» була відкрита 1975 року серед семи перших станцій метро у Харкові

Станцію перейменували на честь «найважливішого підприємства не тільки Харкова» - «Турбоатом», - пресслужба метрополітену

У Харкові станцію метрополітену «Московський проспект» перейменували на «Турбоатом». Про це повідомляє пресслужба КП «Харківський метрополітен», пише Укрінформ.

У пресслужбі метрополітену зазначили, що станцію перейменували на честь «найважливішого підприємства не тільки Харкова, а й України».

«На виконання рішення міської ради від 16 жовтня 2019 року та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершені основні роботи з перейменування станції метрополітену «Московський проспект» у станцію «Турбоатом», - йдеться у повідомленні.

До відома, станція «Московський проспект» була відкрита 1975 року серед семи перших станцій метро у Харкові. Спочатку вона проєктувалася як «Турбінний завод», але ще до моменту відкриття за нею закріпили назву «Московський проспект».

Як повідомлялося раніше, у Харкові у межах декомунізації були перейменовані станції метро: «Радянської армії» - на «Армійську», «Радянську» - на «Майдан Конституції», «Пролетарську» - на «Індустріальну», «Маршала Жукова» - на «Палац спорту», «Площу повстання» – на «Захисників України».

Харківський метрополітен має три лінії, експлуатаційна довжина яких сягає близько 38,1 км, і 30 станцій.