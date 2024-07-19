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Замах на Фаріон об'єднав політиків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Замах на Фаріон об'єднав політиків
фото з відкритих джерел

Українські політики бажають Ірині Фаріон одужати

На ексдепутатку та мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Українські політики, зокрема і ті, хто не поділяє поглядів Фаріон відреагували на скоєний злочин та побажали їй одужати.

«Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоровʼя пані Ірини! Медики роблять все можливе. Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника!», – відреагував мер Львова Андрій Садовий.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 1
фото: скріншот

«В моїй стрічці кожен другий пост від тих, хто не поділяє поглядів Ірини Фаріон, але щиро бажають їй одужати. Терору не місце в Україні! Не сумніваюсь, що винуватців знайдуть і покарають!» – зазначила народна депутатка Євгенія Кравчук.
 

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 2
фото: скріншот

Колишній премʼєр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що можна сперечатись і не погоджуватися з позицією Фаріон, але вбивати – це і є нацизм і тероризм.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 3
фото: скріншот

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував замах на Ірину Фаріон та зазначив, що держава має зробити все можливе, щоб замовники та виконавці злочину були покарані.

«Сьогодні у Львові стріляли у «свободівку» Ірину Фаріон. Патріотка, Українка, Націоналістка! До її поглядів не завжди ставились однозначно. Але ніхто не міг заперечити, що Ірина Фаріон справжня охорониця нашої Мови, святої Церкви, української Культури! Молимося за одужання Ірини Фаріон», – написав Надал.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 4
фото: скріншот

Екснардеп Ігор Мірошниченко зазначив, що немає більш цілісної, послідовної, незламної, величної та ерудованої особистості, зі сталевим україноцентричним стрижнем, яку б він зустрічав у своєму житті, ніж Ірина Фаріон.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 5
фото: скріншот

Український політик та колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував новину про замах на Фаріон та побажав їй скорішого одужання.

«Зараз надзвичайно важливо розкрити цей злочин бо схоже це постріл не просто в Фаріон, а в Україну яку хочуть взірвати з середини! Стравити українців між собою… сама по собі Фаріон (я часто її критикував) для цього мішень знакова!» – написав екснардеп.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 6
фото: скріншот

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав до розслідування та покарання винних.

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 7
фото: скріншот

На злочин відреагував голова партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок, зазначивши, що замах на Ірину Фаріон – це постріл в українські ідеали, українську ідентичність, мову і правду

Замах на Фаріон об'єднав політиків фото 8
фото: скріншот

Раніше президент України Зеленський відреагував на замах на Фаріон, заявивши, що всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину.

Нагадаємо, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як стало відомо, мовознавиця Ірина Фаріон, у яку вистрілили ввечері 19 липня, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

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Теги: Львів напад Ірина Фаріон

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