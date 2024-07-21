Які шанси знайти вбивцю Ірини Фаріон: відповідь ексспівробітника СБУ

Якщо до вбивства мовознавиці причетна група осіб, існує ймовірність, що хтось із них обмовиться і це стане відомим слідству

Що більше часу минає з моменту вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон, то важче буде віднайти убивцю. Про це заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері телеканалу «Еспресо».

«Є така умовність – 72 години, якщо протягом цього часу не змогли по гарячих слідах встановити особу, затримати, провести комплекс заходів, то чим далі від події в часі, тим менша ймовірність, що особа або особи будуть затримані. Адже є можливість зникнути – сліди у воду, кінці у воду», – ексспецслужбовець.

Водночас Ступак не виключає, що виконавця злочину можуть убити, щоб приховати замовника.

«Якщо протягом двох місяців не змогли вийти на виконавця, замовника, є така догма, то дуже ймовірно, що справа просто лягає», – зазначив колишній співробітник СБУ.

За його словами, у разі, якщо до злочину причетна група осіб, існує ймовірність, що хтось десь обмовиться і це стане відомим слідству. Якщо діяв одинак, то розслідувати справу набагато складніше.

«Ми в конкретному випадку не знаємо, чи був це одинак, чи була це група людей, чи запланував він заздалегідь, хоча вже є такі версії, чи це було спонтанне рішення», – зауважив Ступак.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.