Холодницький розказав про вражаючу безграмотність працівників НАБУ, які отримують шалені зарплати

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Назар Холодницький

На зарплати працівників НАБУ у минулому році було витрачено 411 млн грн

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький наголошує на тому, що справи, які готують слідчі НАБУ, мають вражаюче низьку якість. Про те, що в одній підозрі на 10-ти аркушах може бути 196 граматичних помилок, Холодницький зазначив у інтерв’ю Lb.ua.

За його словами, проблема справ НАБУ полягає у надлишку піару, особливо на стадії затримання, оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, напівмірах при розслідуваннях.

«Якщо люди, які раніше ніколи не розслідували справу, почнуть їх розслідувати, це вже проблема, - продовжує Холодницький. - Тим більше, такі справи важкі, а не звичайні… Приходить нам підозра, а там 196 граматичних помилок на 10-ти аркушах. І це пише керівник підрозділу! Я вважаю, що це проблема».

Він підкреслює, що «прокурори не повинні бути ще й філологами, щоб виправляти коми і крапки».

«Це повинен бути документ, який має бути чітко «вилизаний», якщо хочете. Тим більше, в таких справах, які ми розслідуємо. Це ж не крадіжка ковбаси з «Новуса». А потім прокурору червоніти в суді не те що за юридичну – за граматичну якість. Тому що з протилежного боку вийде десять адвокатів і почне – навіть не доходячи до юридичної суті питання – просто по граматиці «мочити». Я такого не можу допустити. Тому що саме мої прокурори підтримують в суді публічне обвинувачення, а не слідчі, не детективи, і не керівники їхні. І саме прокурорам потрібно пояснювати, чому там немає коми, чи є там докази чи склад злочину…» - обурюється Холодницький.

Як відомо, НАБУ виділило чималі кошти на навчання детективів та аналітиків НАБУ за кордоном. У звіті відомства йдеться, що впродовж ІІ півріччя 2017 року 96 співробітників НАБУ відвідали 17 країн з навчальними візитами. Серед країн - США, Румунія, Сінгапур, Польща, Велика Британія тощо.

На зарплати працівників НАБУ у минулому році було витрачено 411 млн грн, ще 54 млн пішли на соціальне забезпечення. Держбюджет на 2018 рік виділив НАБУ 857 млн грн.