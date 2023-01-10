Голова спілки журналістів помітив втому влади від телемарафону

«Сьогодні сама влада, яка цей формат запустила та підтримала, відійшла від нього»

Ідея Єдиного телемарафону у перші місяці повномасштабного вторгнення була доцільною і доречною. Проте зараз влада як ініціатор такого формату вже відійшла від нього – на екрані українці все менше бачать спікерів найвищого рівня. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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«Очевидно, що сама ідея Єдиного телемарафону у перші місяці повномасштабного вторгнення була доцільною і доречною. Він дійсно виконав свою місію єдиного об’єднаного голосу. Українці гарантовано, ловлячи різні хвилі, чули з провідних каналів офіційну інформацію від найвищого керівництва країни. Це і заспокоювало, і об’єднувало українців, аргументувало якісь дії, необхідні для належного опору окупантам», – пояснив очільник НСЖУ.

Проте на сьогодні сама влада, яка цей формат запустила та підтримала, відійшла від нього, бо спікерами-учасниками марафону вже не є спікери найвищого рівня, або вони є нечастими гостями, звернув увагу Томіленко.

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«Відповідно замість перших осіб до ефіру йдуть заступники міністрів, керівники департаментів, головні спеціалісти… Якщо керівництво країни втомилося бути спікерами Єдиного марафону, доцільно було би, можливо, зберегти цю ідею на хвилях телеканалу «Рада», який би мовив окремо на своїх частотах», – вважає голова НСЖУ.

З його точки зору, вихід телеканалів з марафону чи його припинення у нинішньому форматі – це за нинішніх обставин політичне рішення, «яке власники найбільших комерційних телеканалів не готові будуть ухвалювати самостійно».

«Зрозуміло, що війна руйнує економічну незалежність і ми дійсно бачимо, що у медіагалузі скоротилися зарплати, виріс рівень безробіття. Але, з іншого боку, власний телеканал, створення власного продукту – це все одно свобода, коли можна навіть скромні ресурси перерозподілити, але розуміти, що ти незалежний», – додав Томіленко.

До того ж українці завжди цікавляться, за яким критерієм йде відбір спікерів для провідних інформаційних каналів.

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«Думаю, що у суспільства виникають питання, чому одні спікери постійно мають доступ до Єдиного марафону, а інші – ні. Цю змодельовану реальність не можна порівнювати з ринком вільних медіа», – підсумував голова НСЖУ.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада прийняла скандальний закон «Про медіа» (№2693-Д). За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон про медіа. У пояснювальній записці зазначено, що метою документа є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне законодавство.