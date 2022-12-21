Путін намагається використати зиму як зброю – Байден

Байден заявив, що США підтримують прагнення України до справедливого миру

Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати зиму, як зброю у війні проти України. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, передає журналіст Дженніфер Якобс у Twitter.

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«Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ», – зазначив лідер США.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

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Putin’s trying to use winter as a weapon but the Ukrainian people continue to inspire the world,” Biden tells @ZelenskyyUa. “We're going to strengthen Ukraine's ability to defend itself, particularly air defense” with Patriot missile battery and will train Ukraine forces to use. pic.twitter.com/yWHqZuXr9F — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) December 21, 2022

Разом з тим за інформацією «Європейської правда» під час зустрічі Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

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Він засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури й намагання використати зиму як зброю, водночас відзначивши, як спротив українців «продовжує надихати світ».

«Американці гордо підтримують їх, і демократи, й республіканці, разом із нашими союзниками в Європі, Японії тощо, аби гарантувати, що ви маєте фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу, якої ви потребуєте. Ми сьогодні про це поговоримо. І ми будемо продовжувати зміцнювати здатність України оборонятися, зокрема протиповітряну оборону, і саме тому ми надамо Україні батарею ЗРК Patriot і навчимо ваші війська коректно її використовувати», – наголосив Байден.

Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

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Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки.

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.