Путін намагається використати зиму як зброю – Байден

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати зиму, як зброю у війні проти України. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, передає журналіст Дженніфер Якобс у Twitter.

«Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ», – зазначив лідер США.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

Putin’s trying to use winter as a weapon but the Ukrainian people continue to inspire the world,” Biden tells @ZelenskyyUa. “We're going to strengthen Ukraine's ability to defend itself, particularly air defense” with Patriot missile battery and will train Ukraine forces to use. pic.twitter.com/yWHqZuXr9F