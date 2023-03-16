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ПЦУ пояснила, чому почорніли хрести на Лаврі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПЦУ пояснила, чому почорніли хрести на Лаврі
фото: turpravda.ua

Коваленко наголосив, що заяви про якийсь «символізм» чи «знак» – це намагання маніпулювати

Називати знаком з неба чи бачити якийсь символізм у почорнілих на Лаврі хрестах –це намагання маніпулювати чи паразитувати на невігластві людей і використовувати забобонність. Про це розповів отець Георгій Коваленко – священник, який перейшов до ПЦУ з УПЦ МП, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості в інтерв’ю ТСН.ua.

«Насправді навіть в соцмережах вже велика кількість фотографій, які свідчать, що почорніли хрести якраз тоді, коли там був Московський патріархат. Але я вважаю, що це неприйнятна дискусія. Це маніпуляція і намагання застосовувати нераціональні і недуховні методи. Але дійсно, хрести почорніли ще за часів Московського патріархату. Але я в цьому не бачу ніякого символізму. Просто через певний час на хрестах так само треба оновлювати позолоту, проводити ремонти і реконструкції. Це відбувається в будь-якій будівлі, в тому числі і храмовій», – пояснив отець Георгій.

Нагадаємо, що у Києво-Печерській лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести. Скандальний митрополит Павло вже встиг заявити, що хрести нібито потемніли після богослужіння ПЦУ у цьому храмі. Натомість у ПЦУ наголосили хрести потемнішали ще за часів УПЦ МП.

Нагадаємо, братія Московської церкви відмовляється виселятися з Києво-Печерської Лаври та записала звернення до президента Володимира Зеленського. Звернення озвучив намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло.

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Теги: Києво-Печерська лавра релігія церква

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