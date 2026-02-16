Співачка Alyosha повідомила, кого зловмисники хотіли звинуватити у її шантажі

Олена Тополя припустила, хто може бути причетний до її шантажу

Українська співачка Олена Тополя назвала ім’я людини, яку шантажисти хотіли підставити та звинуватити у поширенні її інтимного відео. Також співачка припустила, хто може стояти за інцидентом з шантажем. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Есхакзай Раміні, передає «Главком».

За словами Олени Тополі, чоловік, якого затримала поліція та підозрює в участі з шантажем співачки, намагався звинуватити у цьому експартнера співачки, продюсера Вадима Лисицю.

Однак, на думку зірки, Лисиця не здатен на такий вчинок. «Ця людина на це не здатна абсолютно. Взагалі їй 300 років це не треба. Я розумію, що ця вся комбінація коштує великих грошей. Це не один десяток тисяч доларів. Ну, доросла, нормальна, розумна людина не буде витрачати стільки грошей», – розповіла Олена Тополя.

Також співачка натякнула, хто дійсно може бути причетним до організації скандалу навколо неї та шантажу її приватним відео. Олена Тополя не стала розкривати імен, оскільки триває слідство. Але вона вважає, що ці люди професіонали та добре знаються на шоубізнесі, адже погрожували поширити відео відомим особистостям та журналістам. «Людина, яка це все вписувала, вона ж мала мати всі ці контакти. І багатьом дуже прийшло. До речі, декільком артистам на особисті телефони», – пояснила співачка.

Зі слів Alyosha, їй відомі імена деяких причетних людей до справи з її шантажем. До того ж вона переконана, що до цієї справи причетні наближені люди. «Є один найголовніший, звісно, але виконавці і вся ця організована злочинність, яка відбувається, це ціла команда. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там задіяна. Вона підпорядковується декому. Я не маю права нікого називати», – заявила зірка.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha . За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші.За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші.

Також повідомлялося, як Alyosha пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом. Олена Тополя наголосила також, що зафіксовані всі, хто зливав її інтимні відео в інтернет.